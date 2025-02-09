إيران تغلق المدارس في 10 محافظات بسبب موجة برد قاسية

أمرت السلطات في إيران بإغلاق المدارس والمكاتب في 10 محافظات على الأقل يوم الأحد للحفاظ على الطاقة بينما تواجه البلاد موجة برد شديدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.



شهدت مناطق شمال البلاد خلال الأيام القليلة الماضية درجات حرارة منخفضة مما تسبب في ارتفاع حاد في استهلاك الطاقة.

وأعلنت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) أن "جميع الدوائر الحكومية والمدارس مغلقة يوم الأحد، وتم ترتيب اجراءات لتنظيم محاضرات تعليمية عن بعد للطلاب".

ومن بين المحافظات العشرة هناك محافظة لرستان في الغرب، ومحافظة سمنان في الشرق، ومحافظة جيلان في الشمال.

ويأتي هذا القرار في أعقاب إجراء مماثل اتُخذ يوم السبت، عندما أمرت السلطات بإغلاق أكثر من 20 مقاطعة بسبب الظروف الجوية القاسية.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية أن بعض مناطق طهران شهدت تساقط ثلوج بلغ ارتفاعها 30 سنتيمترا (12 بوصة) خلال الليل من السبت إلى الأحد.

تسبب تساقط الثلوج في اضطرابات واسعة النطاق في حركة المرور في جميع أنحاء المدينة.

وشوهد بعض السكان وهم يجرفون الثلوج من على الأرصفة، في حين توجه آخرون إلى الحدائق للاستمتاع بالكرات الثلجية.

وانخفضت درجات الحرارة في 19 محافظة على الأقل إلى الصفر المئوي أو أقل، الأحد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.