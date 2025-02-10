تناول هذا النوع من الأطعمة يقوي الشعر والأظافر| لن تصدق

إن إضافة الأطعمة الغنية بالبيوتين إلى نظامك الغذائي هي طريقة لذيذة وسهلة لمحاربة تساقط الشعر وتقوية الأظافر بشكل طبيعي.

يُشار إلى البيوتين أيضًا باسم فيتامين ب7 ، وهو العنصر الأكثر قيمة للشعر والأظافر، حيث يقوي شعرك ويحافظ على أظافرك في أفضل حالاتها.



إليك خمسة أطعمة لذيذة غنية بالبيوتين يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي لتحصلي على شعر كثيف وأظافر قوية.



-البيض

يعد البيض أحد أغنى مصادر هذا الفيتامين، وخاصة صفاره، يساعد في تعزيز إنتاج الكيراتين ، وهو البروتين الذي يتكون منه شعرك وأظافرك. لذا، سواء كان مخفوقًا أو مسلوقًا أو في عجة فاخرة، يجب أن يكون البيض ضمن قائمة تعزيز جمالك .



-المكسرات والبذور

اللوز والجوز وبذور عباد الشمس هي بعض الوجبات الخفيفة المقرمشة التي تحتوي على كمية كبيرة من البيوتين، وفي حين أنها تغذي فروة رأسك وبشرتك، فهي مليئة بفيتامين هـ والدهون الصحية التي تمنح الشعر لمعانًا لامعًا في الصالونات، احتفظي بحفنة منها لتتناوليها على مكتبك أو رشيها على السلطات والعصائر للحصول على مظهر جميل أثناء التنقل.



- البطاطا الحلوة

البطاطا الحلوة ليست مجرد وجبة خفيفة لذيذة ومريحة؛ بل إنها مليئة أيضًا بالبيوتين! هذه الخضروات الجذرية الملونة لا تساعد على نمو الشعر فحسب، بل إنها تضيف أيضًا توهجًا صحيًا للبشرة وسببًا آخر لتحضير بطاطا حلوة مقرمشة - فالحياة قصيرة جدًا لتناول الطعام الممل!



-الأفوكادو

الأفوكادو هو في الأساس إكسير الجمال الذي يتنكر في هيئة فاكهة، فهو غني بالبيوتين والدهون الصحية، وهو معجزة لتقوية الأظافر الضعيفة وبصيلات الشعر من الداخل إلى الخارج، ضعي بعض الأفوكادو على الخبز المحمص، أو اهرسيه في عصير، أو إذا كنت تشعرين بالرغبة في التأنق، قومي بتحضير قناع للشعر من الأفوكادو بنفسك.



- الموز

يساهم في صحة شعرك وأظافرك بينما تزودك بجرعة من البوتاسيوم. بالإضافة إلى ذلك، فهي وجبة خفيفة مثالية يمكنك تناولها في أي مكان.



المصدر: timesnownews