أمازون ومايكروسوفت تسعيان للاستحواذ على تيك توك .. وأيلون ماسك يثير الجدل

لازال هناك الكثير من الجدل حول مستقبل تطبيق التيك توك ، وذلك فى الولايات المتحدة، فقد أفادت العديد من التقارير بأن كلا من شركة أمازون و مايكروسوفت وأوراكل، قد يدرسون في الوقت الحالي إمكانية الاستحواذ على كافة عمليات تطبيق "تيك توك" داخل البلاد.

حماية البيانات

على الجانب الآخر وفقا لمجلة "فوربس "يأتي ذلك بعدما أعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب كجزء من خططه لمحاولة حماية كافة البيانات الوطنية من النفوذ الأجنبي في القيام بإبقاء كافة عمليات تطبيق التيك توك تحت السيطرة الأمريكية.

وفي السياق نفسه، وفقا للعديد من المصادر المطلعة، فإن تلك الشركات تبحث في الوقت الحالي العديد من الخيارات المختلفة، وذلك إما من خلال القيامب بالاستحواذ الكامل على كافة عمليات تطبيق التيك توك فى الولايات المتحدة أو من خلال العديد من الشراكات الأستراتيجية، وفي المقابل، يبدو أن شركة تيك توك نفسها تسعى لمحاولة إيجاد حل بديل لمنع البيع المباشر.

تطبيق التيك توك

الاستحواذ على تيك توك

من جانبها، اقترحت شركة تيك توك إنشاء كيان مستقل وذلك في الولايات المتحدة يركز على القيام بحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين، مع كلا من الإدارة الإمريكية ومجلس إدارة سيتكون في غالبيته من العديد من المسؤولين الأمريكيين، وسط توقعات ان يكون تلك المقترح لتهدئة المخاوف الأمنية لدى السلطات الأمريكية من خلال تلك المقترح.

على الجانب الاخر ، قد نفى من جانبه إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ومالك منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أي اهتمام بالاستحواذ على تطبيق تيك توك، وأوضح ، خلال مشاركته في القمة الأقتصادية، أن بعض الشائعات عن نيته لشراء تلك التطبيق تعد غير صحيحة، مؤكدًا أنه لم يقدم بالفعل أي عروض ولا توجد أية نية للقيام بذلك مستقبلا

وأضاف مالك منصة “إكس” أنه لا يستخدم تطبيق تيك توك على المستوى الشخصي، وأنه يفضل من جانبه القيام ببناء شركاته الخاصة وذلك بدلاً من القيام بالاستحواذ على بعض الشركات القائمة، وذلك باستثناء تجربته مع منصة “إكس”.