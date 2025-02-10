محمد صبحي في مدينة زويل على هامش افتتاح معرض الكتاب .. صور

شهدت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب للمرة الثانية بمقر المدينة بمدينة حدائق اكتوبر .



استقبل الدكتور محمود عبدربه الرئيس التنفيذي للمدينة الفنان الكبير محمد صبحي بصحبة الدكتور احمد بهي رئيس الهيئة العامة للكتاب والأستاذ محمد الفقي وكيل وزارة الثقافة وقدم لهم عرضا عن جهود وفلسفة جامعة العلوم والتكنولوجيا بالمدينة القائمة على اعداد جيل قادر على التفكير الناقد والمبتكر ومسلحين بالثقافة والعلوم الإنسانية .



وبعد مراسم افتتاح المعرض تم عقد ندوة للفنان الكبير محمد صبحي مع طلاب الجامعة تحدث فيها عن أهمية السرد القصصي في الحفاظ على الثقافة والتراث المصري الممتد مستشهدا بالعديد من الروايات التي تحولت إلى أعمال فنية سواء كانت درامية او سينمائية وكان لها بالغ الأثر ودعا الطلاب إلى الحفاظ على هواية القراءة بنهم من خلال الكتب الورقية وتوثيق ذكرياتهم وإسهاماتهم في كتابات ورقية لتبقى محفوظة بعيدا عن وسائل التواصل الإجتماعي



وقد حرص الدكتور محمود عبدربه رئيس المدينة في ختام الندوة على اهداء درع المدينة وشهادة تقدير للفنان محمد صبحي تقديرا للدور الكبير الذي قدمه على مدى سنوات في تقديم صورة المجتمع المصري المتماسك وترسيخ قيم المواطنة والتسامح والمحبة بين أبناءه جميعا.