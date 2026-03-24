الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الهلال الأحمر يرفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الطقس

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

يعلن الهلال الأحمر المصري رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة فروعه على مستوى الجمهورية، استعدادًا لمساندة سلطات الدولة في التعامل مع الآثار المحتملة لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم استقرار جوي قوية تضرب البلاد يومي الأربعاء والخميس 25 و26 مارس 2026. 

وتواصل غرفة العمليات المركزية التي تعمل على مدار 24 ساعة، متابعة رفع كفاءة واستعداد فروع الهلال الأحمر المصري، للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ، إلى جانب تلقي بلاغات المواطنين عبر الخط الساخن (15322).

ويؤكد الهلال الأحمر المصري جاهزية فرق الاستجابة أثناء الطوارئ وفرق الاستجابة للسيول المُجهزة والمُدربة، مزودين بالمعدات اللازمة للانتشار بمختلف المحافظات، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وتجنب التواجد في مناطق تجمع المياه أو مجاري الأمطار.

كما يشدد الهلال الأحمر المصري على استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية، والاستعداد لتقديم خدمات الإغاثة والدعم اللوجيستي، الإسعافات الأولية، مساندة المواطنين في المناطق المتضررة، لضمان استجابة فعالة وسريعة بالمحافظات.

