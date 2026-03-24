معاريف : ترامب أسوأ من أوباما .. اتفاق أمريكي محتمل مع إيران يضع إسرائيل في مأزق سياسي وأمني
كوريا الشمالية ترفع سقف التحدي | قوة نووية لا تتوقف تحت قيادة كيم جونغ أون
أبواب الخير تصل إلى 19 مليون مستفيد في كل محافظات مصر
أحمد موسى يناشد رئيس الوزراء بتطبيق العمل من المنزل بسبب سوء الأحوال الجوية
ائتلاف أولياء أمور مصر: تعليق الدراسة قرار صائب لضمان سلامة الطلاب والمعلمين
جامعة الأزهر: رفع درجة جاهزية جميع المستشفيات بالمحافظات لمواجهة التقلبات الجوية
قائد الفرقة الأمريكية 82 المحمولة جوا تتلقى تعليمات من البنتاجون للانتشار في الشرق الأوسط
انتشار الفرقة 82 المحمولة جوا تمهيدا لاحتمال شن عملية برية في إيران.. تفاصيل
لمواجهة تقلبات الطقس الشديدة.. وزير الصحة يوجه برفع درجة الاستعداد القصوى
لحسم لقب الدوري.. أجندة مواعيد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز
اقتراح بـ إعفاء كامل من الرسوم | شعبة المحمول تزف خبرا سارا لهذه الفئات .. خاص
غذّينا بها الخزان الجوفي | الري: حصد مليونيّ متر مكعب من مياه الأمطار في سيناء والبحر الأحمر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إدانة مصرية لإساءات صحفي كويتي .. والتأكيد على متانة العلاقات بين الشعبين

وزارة الاعلام
حنان توفيق

تابعت وزراة الدولة للإعلام المقال المنسوب للمدعو فؤاد الهاشم، الصحفى الكويتى، والذي تضمن إساءات إلى مصر وشعبها والقيم الأخلاقيه العربية، إضافة إلى ادعاءات تسىء إلى الجوانب الصحية والسياحية فى مصر.


وفى هذا الصدد تؤكد الوزارة على ما يلي إن وقوع هذا الشخص فى مستنقع البذاءات التى استخدمها تجاه مصر وشعبها هو أمر مرفوض، وانحطاط أخلاقى قبل أن يكون سقوطاً مهنياً وإعلامياًُ، وهو تصرف لايمكن التسامح معه أو الصمت إزاءه.  

واضافت ان الوزارة توجه التحية للأصوات الكويتية ومن سائر دول الخليج العربية  من إعلاميين ومثقفين ومسئولين ومواطنين شرفاء، سارعوا لإدانة ما اقترفه ذلك الشخص تجاه مصر وشعبها، وعبروا عن المشاعر الوطنية والقومية الطبيعية والمتجذرة لدى الشعبين فى مصر والكويت، وما تضمنته مقالاتهم واراؤهم بما يربط البلدين الشقيقين عبر التاريخ القديم والحديث من روابط إجتماعية وسياسية وثقافية، والتذكير بعشرات الرموز الذين ساهموا فى ترسيخ هذه العلاقات بين البلدين بما فى ذلك الإعلام الكويتى، الذى يذكر بالعرفان أسماء كبرى ساهمت فى نهضته مثل الراحلين: الدكتور/ أحمد زكى والأستاذ / أحمد بهاء الدين وغيرهما.


وتهيب الوزراة بالإعلاميين والمواطنين المصريين عدم الوقوع فى فخ الخلط بين إنحراف هذا الشخص عن كل القيم والاعراف والأخلاقيات، وبين الشعب الكويتى الشقيق المحب لمصر بقيادتة ومواطنيه ونخبه الثقافية والإعلامية، والحريص دائماً على العلاقات الطيبة مع مصر وقيادتها وشعبها، وعدم الانسياق وراء الفتنة التى أرادها هذا الشخص المسىء فى هذا التوقيت تحديداً للوقيعة بين الشعبين، فكاتب المقال لايمثل فى نظرنا إلا نفسه، ونربأ بإعلام وشعب الكويت أن يكون معبراً عنهم. 
وإزاء ما تضمنه المقال المشار إليه من تطاول، ومن أجل ردع هذا الشخص وأمثاله من المفسدين للعلاقات بين شعوبنا، فقد تمت الإجراءات الآتية 


 قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج، من خلال سفارة مصر بدولة الكويت، بالتواصل مع وزارة الخارجية الكويتية بخصوص ما تضمنه المقال من إساءات فى حق مصر وشعبها.

 بناء على التنسيق بين وزارتي الخارجية في مصر والكويت، تم إبلاغ وزير الخارجية المصري من نظيره الكويتي، بإحالة الموضوع برمته إلى النائب العام في الكويت الشقيقة لاتخاذ ما يلزم قانونا إزاءه.
 

قام وزير الدولة للإعلام بالاتصال بوزير الإعلام بدولة الكويت، للتعبير عن الرفض التام لهذا المقال الذى نشر فى اصدار إعلامى كويتى، وهو تصرف غير مقبول ويسىء للعلاقات الوطيدة بين البلدين، معرباً عن ثقتة بأن الجانب الكويتى لن يتهاون إزاء هذا السلوك.


وفى الوقت نفسه جدد وزير الدولة للإعلام خلال الاتصال الهاتفى التأكيد على دعم مصر حكومة وشعباً لدولة الكويت الشقيقة فى مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية غير مبررة. 
 

يتم التنسيق حالياً بين وزارتى الخارجية فى مصر والكويت بشأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات قضائية وفق القوانين الكويتية تجاه الشخص المذكور.

 قامت وزارة الدولة للإعلام بتقديم مذكرات الى كل من: جمعية الصحفيين الكويتية، واتحادالصحفيين العرب، ونقابة الصحفيين المصرية، لإتخاذ ما تضمنه لوائح كل منها من إجراءات إزاء هذا التجاوز الذى يخالف كافة القواعد المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي التى ترفض استخدام الإعلام للإساءة والوقيعة بين الدول الشقيقة.


هذا وتناشد وزرارة الدولة للإعلام كافة الإعلاميين والمواطنين فى الدول العربية ومن بينهم الإعلاميين والمواطنين فى مصر، وكذلك النخب الثقافية العربية والمصرية الإضطلاع بدورهم فى حماية العلاقات العربية وقطع الطريق على محاولات الفتنة والإثارة خاصة فى هذا الظرف الذى يتطلب التضامن والتكاتف فى مواجهة ما تتعرض له الأمة من تحديات.


كما تجدد الوزارة عزمها وكل الجهات المصرية المختصة، على إخضاع أية تجاوزات تضر بالمصالح الوطنية وتسيء للعلاقات مع الدول العربية الشقيقة، للقوانين واللوائح المصرية، وهو الأمر الذي تناشد الجهات المعنية فى الدول العربية الشقيقة، القيام به تجاه المتجاوزين في حق مصر وشعبها والساعين إلى الإضرار بعلاقات دولهم الشقيقة معها،   وذلك وفقا لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

حقيقة تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم تحسم الجدل

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اجازة للطلاب والمعلمين بالمدارس الأربعاء والخميس لسوء الأحوال الجوية

فؤاد الهاشم

إحالة فؤاد الهاشم للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة عابدين

اسعار الفراخ اليوم

بداية الانخفاض.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الحد الأدني للأجور

زيادة 30% في الرواتب بهذا الموعد | بشرى عاجلة للموظفين بالدولة

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

سر لف الدبلة 7 مرات يعود للواجهة بعد خطوبة ملك زاهر.. صدفة أم رسالة مخفية؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 800 جنيه.. هبوط كبير في أسعار الذهب بمصر

الذهب

هبوط طارئ | الذهب يخسر 130 جنيهًا دفعة واحدة

ترشيحاتنا

الدكتور عباس شومان

عباس شومان: استمرار عمل لجان الفتوى بالأزهر رغم سوء الأحوال الجوية غدا

أذكار المساء

أذكار المساء كاملة ومكتوبة.. كلمات من القرآن والسنة تحفظك ولا يضرك معها شيء

أمين البحوث الإسلامية يتفقد إدارات المجمع

أمين البحوث الإسلامية يتفقد إدارات المجمع لمتابعة سير العمل بعد إجازة عيد الفطر

بالصور

ما مرض سيلياك .. تعرّف على أعراضه وأسبابه وطرق علاجه

مرض السيلياك
مرض السيلياك
مرض السيلياك

أسهل اكلة .. طريقة عمل المكرونة بالصلصة والبصل للمبتدئات

مكرونة بالصلصة والبصل
مكرونة بالصلصة والبصل
مكرونة بالصلصة والبصل

6 أطعمة يوصى بها كحلول سريعة وآمنة عند هبوط السكر

أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة
أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة
أطعمة تساعد على رفع سكر الدم بسرعة

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية.. نصائح طبية للوقاية وتخفيف الأعراض

تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية
تغيرات الطقس تهدد الجيوب الأنفية

فيديو

عزز مناعتك في الطقس المتقلب

لماذا تصاب بالبرد كثيرا؟.. الحل هنا

واقعة كرموز

لغز مأساة الإسكندرية.. اعترافات صادمة للمتهم بإنهاء حياة والدته وأشقائه الخمسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب : رغم الاختراقات والاغتيالات .. هل فشلت إسرائيل استخباراتيًا خلال حرب إيران؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : الحرب على إيران .. ومعركة تكسير العظام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: سيادة مصر

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: لم الإصلاح؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمان العاطفي

المزيد