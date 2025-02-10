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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

حقوق الإنسان بالنواب تدعو لقياس الأثر التشريعي لقانون تكافل وكرامة

اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب
فريدة محمد

ناقش اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، عددا من المقترحات التي تقدم بها بعض النواب إلي الدكتورة مايا مرسى، وزير التضامن الاجتماعي، بشأن مبادرة تكافل وكرامة.

وقال النائب طارق رضوان، إن العدالة الاجتماعية حق لكل مواطن كما ينص الدستور المصري بأن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير سبل التكافل الاجتماعي بالشكل الذي يضمن للمواطن حياة كريمة، وقد نجحت وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذه بنحو يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية باستهداف الاسر التي تعاني من الفقر والأكثر احتياجا بل شملا جميع فئات المجتمع مثل المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن والشباب وتوفير الدعم المالي المباشر وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتقديم المساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة.

و اوضح  النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مبادرة تكافل وكرامة، لها دور كبير، وأن إعداد قانون لها مؤخرا، أمرا جيد، سنقوم بقياس الأثر التشريعي له بهدف حوكمة المبادرة.

وأضاف أبو العلا: الدولة بمفردها لن تتمكن من تلبية كافة احتياجات تكافل وكرامة في ظل التحديات العالمية والداخلية.

وطالب  أبو العلا، بفتح صندوق تكافل وكرامة أمام مساعدات المواطنين، قائلا، أن المواطن عندما يجد نافذة يثق فيها وجهودها، سوف يشارك فيها بكثافة.

وتابع عضو مجلس النواب، أيضا أتمنى تبنى مبادرة للتطوع، في جهود المبادرة، وكذلك أتمنى إنشاء وحدة خاصة لتبنى التدريب والتوسع في ورش العمل من خلال متطوعين، مشيرا إلي أهمية ذلك في تنمية الفرد والمجتمع
و قال: أتمنى من وزارة التضامن، اقتراح حوافز تأمينية لأصحاب مشروعات الاقتصاد الموازى لتشجيعهم علي الانضمام للاقتصاد الرسمى، لاسيما وأن نسبتهم أكثر من ٥٥ في المائة من حجم الاقتصاد.

وأوضح: أتمنى تعاون الحكومة،  معهم، من خلال إعفاء غرامات التأخر في سداد التأمينات، وتسهيل سدادها، أو غيرها من الحوافز التأمينية لتشجيعهم، علي السداد والعمل أيضا.

 من جانبه أضاف محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، أننا في حاجة إلي توضيح فلسفة مشروع تكافل وكرامة، بحيث يكون الهدف خروج الأفراد من منطقة الفقر، وقياس أثر المبادرة علي ذلك.

وقال عبد العزيز، ان الفترة الماضية شهدت مشكلات استبعاد البعض من المبادرة، وهو ما يجعل البعض يرى أن البرنامج هدفه التخارج وليس المعاش.

وأشار إلي أهمية إعادة النظر في حرية تكوين الجمعيات الأهلية.

فيما اقترح النائب عبد النعيم حامد، إنشاء أول نادى لذوى الإعاقة.

وقالت النائبة أمل سلامة، انها سبق وتقدمت بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، مضيفة: اتمنى تعاون وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.

وعقبت الدكتورة مايا مرسى، علي اقتراحات النواب، أن فيما يتعلق بالأثر التشريعى الذى اقترحه النائب أيمن أبو العلا، فهو أمر جيد، وسوف أقوم بدراسة الأمر مع فريق الوزارة، وذلك حتى نكون جاهزين لأى مستجدات والعمل علي حوكمة مبادرة تكافل وكرامة 
وفيما يتعلق بالتبرع للمبادرة، أوضحت الباب مفتوح ولكن في بعض الأوقات فقط، مشيدة بدور التحالف الوطنى.

بمجلس النواب لجنة حقوق الإنسان لنائب طارق رضوان

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