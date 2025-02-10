قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر تحديث لسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 فبراير 2025
جيش الاحتلال يخرق اتفاق وقف إطلاق النار ويطلق مسيرات في سماء غزة
برلمانية: فقدان الكفاءات يكلف الاقتصاد المصري المليارات.. والاستثمار في العقول ضرورة وطنية
زوجى بخيل ينفع أخد فلوس من وراه؟.. عضو "العالمي للفتوى" تجيب
17 فبراير.. الحكم على المخرج محمد سامي بقضية جديدة لـ "عفاف شعيب"
أسعار الحديد اليوم في مصر اليوم الأثنين 10-2-2025
تحذير أممي من قرارات ترامب: تهدد بتفشي فيروس نقص المناعة عالميا
بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
بعد تصدرها التريند| الطفلة أيسل أبو الرجال تُبدع في الغناء لكوكب الشرق
جوا وبرا.. بن غفير يطالب حكومة الاحتلال بشن هجوما ناريا على غزة
موعد قرعة أمم أفريقيا للكرة النسائية داخل الصالات
تحمل ابنها على كتفها.. القصة الكاملة لكفالة شيخ الأزهر للأم وابنها مريض العظم الزجاجي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تهاني أمام محكمة الأسرة: اخلعوني زهقت من تحكمات أخت جوزي

فتاة - أرشيفية
فتاة - أرشيفية
أحمد مهدي

وقفت تهاني أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة طالبة الخلع من زوجها بسبب شقيقته التي تتدخل في كافة أمور منزلها، حيث حاولت كثيرا الابتعاد عنها ووضع حلول لمشكلتها إلا أنها فشلت وحينها طلبت الإنفصال عن زوجها وحينما رفض لجأت إلى محكمة الأسرة طالبة الخلع منه.

تهاني تطلب الخلع بسبب شقيقة زوجها

سردت تهاني قصتها بالكامل في محكمة الأسرة، حيث قررت أنها تزوجت قبل عام ونصف ولم يكن هناك مشكلات زوجية بينها وبين زوجها في تلك المدة حتى بدأت شقيقته بالتدخل في أمور حياتهم مما نتج عنه العديد من المشكلات وصلت إلى هدم البيت فلجأت لطلب الخلع من زوجها بالنهاية.

وقالت تهاني عن قصتها في محكمة الأسرة، حين كان عمري 23 عام تقدم زوجي إلى أسرتي طالبا الزواج مني وبعدها وافقت الأسرة بالفعل وتم تحديد موعد الخطوبة التي استمرت لمدة 8 أشهر فقط وخلال هذه الفترة كانت الأمور طبيعية ولم يتضح أي مشكلات، حتى تزوجته بعد انتهاء فترة الخطوبة.

وتابعت تهاني عن قصتها «في أول الجواز مكنش في اي مشاكل وكانت الأمور طبيعية بيني وبينه لكن مع الوقت أخته بدأت تدخل في كل حاجة وده عمل مشاكل كبيرة بيني وبينه والتدخلات بتاعتها كانت كتيرة وفي حاجات ملهاش دعوة بيها خاصة بالبيت أو بيا أو بشكلي وكلها حاجات جوزي بس اللي يقدر يتكلم عنها».

وأكملت تهاني عن قصتها في محكمة الأسرة «طول سنة ونصف زواج كانت كل المشاكل السبب فيها اخته، وطبعا بدأت الأمور تاخد شكل مش كويس وتتأزم بيني وبين جوزي وبعدها وصلنا لخناقات كتير خلتني أسيب البيت أكتر من مرة وفي النهاية طلبت الطلاق منه عشان اخلص من المشاكل لكن هو رفض روحت محكمة الأسرة طلبت الخلع».

مصر الجديدة قضايا الخلع تهاني محكمة الأسرة اغرب قضية خلع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان؟ توضيح عاجل الآن

إنجي مراد

وفاة مولود إنجي مراد بعد ساعات من رحيلها

انهيار أسرة الشاب المتوفي

انهيار أسرة الشاب أحمد مرجان نجل صاحب مطعم مأكولات في جنازة شعبية بشوارع المحلة|صور

. الفنان عبد العزيز مخيون يدفع دية شاب دهسه نجله

‎ عبد العزيز مخيون يتصالح مع أسرة شاب دهسه ابنه في البحيرة| صور

شيخ الأزهر

طفلة تسأل شيخ الأزهر: صديقتي أجمل مني وأغيرُ منها.. فهل هذا حسد؟ الإمام الأكبر يجيب

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025 (جدول كامل)

مواعيد غلق المحلات التجارية في رمضان 2025

الوضوء

هل يجوز المسح على الملابس عند الوضوء لأن جسمي لا يتحمل البرد؟

الأرصاد تكشف السبب وراء استمرار انخفاض درجات الحرارة

الأرصاد تكشف السبب وراء استمرار انخفاض درجات الحرارة| وهذا موعد تحسن الجو

ترشيحاتنا

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 بعد تبكيرها رسميا

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 بعد تبكيرها رسميا

شراكة قوية لدعم التامين

رئيس "إي فاينانس": خطة طموحة لتحويل مصر لمركز إقليمي للخدمات الصحية الرقمية

وفد من المجلس القومى للمرأة

القومي للمرأة يشارك في ورشة عمل دراسات وأبحاث المرأة بالمغرب

بالصور

طريقة عمل كفتة السبانخ والجبنة القريش

كفتة السبانخ والجبنة
كفتة السبانخ والجبنة
كفتة السبانخ والجبنة

"بلاش تنظفي بيها الشقة" أضرار استخدام الملابس القديمة في أعمال المنزل

“بلاش تمسحي بيها الشقة” أضرار استخدام الملابس القديمة في أعمال المنزل
“بلاش تمسحي بيها الشقة” أضرار استخدام الملابس القديمة في أعمال المنزل
“بلاش تمسحي بيها الشقة” أضرار استخدام الملابس القديمة في أعمال المنزل

الصين تشعر بالقلق.. مصري يحول نوافذ سيارة مانيوال إلى كهربائية| شاهد

مصري يحول نوافذ سيارة مانيوال لكهربائية
مصري يحول نوافذ سيارة مانيوال لكهربائية
مصري يحول نوافذ سيارة مانيوال لكهربائية

الصحة النفسية في عصر التكنولوجيا.. كيف تؤثر الأجهزة الذكية على رفاهيتنا؟

الصحة النفسية في عصر التكنولوجيا
الصحة النفسية في عصر التكنولوجيا
الصحة النفسية في عصر التكنولوجيا

فيديو

المتهمين

استروكس وبودر .. القبض على عصابات مخدرات عين شمس

سيد رجب (سيد المقهور)

سموني "سيد المقهور" مش سيد رجب وأمنا الغولة غيرتني

مسلسل النص

مسلسلات رمضان 2025.. سر اسم أحمد أمين في برومو مسلسل النص

مسلسل عقبال عندكوا

مسلسلات رمضان 2025.. كوميديا حسن الرداد وإيمي سمير غانم في عقبال عندكوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: مصر بين الأفخاخ والتحديات.. رؤية استراتيجية لصمود الدولة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. تهدئة أم تصعيد قادم؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب .. جمال حمدان: عبقري المكان والزمان

المزيد