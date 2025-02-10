خالد عكاشة: أفكار إدارة ترامب "مشوشة" للغاية أذهلت العالم

أكد الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات، أن أفكار الإدارة الأمريكية الجديدة مشوشة للغاية بشأن رويتها للواقع الحالي للمنطقة، والمشهد ليس كامل لدى هذه الإدارة وعليهم معرفة الثوابت والمواقف، قائلا: "القضية الفلسطينية هي قضية مركزية ولن يتحقق الأمن والاستقرار بالمنطقة إلا بوجود حل سياسي للدولتين".

وأشار "عكاشة"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن المخططات الأمريكية بها قدر من التماهي مع المشروع والمخطط والفكر الإسرائيلي، موضحًا أن قضية التهجير هي صفقة القرن المعدلة من قبل ترامب للإسرائيليين، مؤكدًا أن تسمية إسرائيل الضفة الغربية بـ"يهودا والسامرة" تصعيد خطير في القضية الفلسطينية.

وأضاف: "تصريحات ترامب لشراء غزة هو أمر عبثي.. ويطرح العديد من الأسئلة"، موضحًا أن أفكار ترامب للشرق الأوسط أذهلت وأدهشت العالم أجمع خاصة الدول الصديقة، مشددًا على أنه على أمريكا أن تضع تجربتها بالعراق أمام أعينها فيما تفكر بشأن غزة.

وعن زيارة الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية لواشنطن، قال: "الزيارة في غاية الأهمية ولها دلالات عديدة، موضحًا أن لدى مصر تفصيلات وردود"، منوهًا بأن الخارجية المصرية تتعامل باحترافية كبيرة في الأزمة المعقدة التي تمر بها المنطقة.