أخبار سارة: موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تستعد وزارة العمل، مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لصرف منحة رمضان 2025 للعمالة غير المنتظمة، في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجا.

وتُعد هذه المنحة الثانية التي يتم صرفها خلال العام الجاري بعد زيادتها مع بداية 2025، وبلغت قيمتها 1000 جنيه، ضمن خطة الحكومة لتحسين مستوى معيشة العمالة اليومية والحرفيين والزراعيين الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا.

موعد صرف منحة رمضان 2025

أكدت وزارة العمل أن منحة شهر رمضان سيتم صرفها مع بداية الشهر الكريم، في إطار التوجيهات الرئاسية بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، كما تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة منح دورية يتم صرفها لهذه الفئة على مدار العام، وفقًا لقرار وزير القوى العاملة رقم 162 لسنة 2019، الذي ينظم آلية صرف ست منح سنويًا للعمالة غير المنتظمة.

تستهدف المنحة العديد من الفئات التي يمكنها التسجيل عبر مديريات العمل في المحافظات، وتشمل: أصحاب الحرف، وعمال البناء، والمزارعين، وعمال الصيد، والأفراد غير المؤمن عليهم أو الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا.



شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

وضعت وزارة العمل مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على المنحة، وتشمل الآتي:

-أن يكون المتقدم مصري الجنسية

-ألا يمتلك أي سجلات تجارية أو تأمينات اجتماعية

-أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الرقم القومي

-أن يكون الاسم مسجلًا في مديرية القوى العاملة

-أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و60 عامًا



خطوات التقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2025

يمكن للراغبين في الحصول على المنحة التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العمل.

اختيار "التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025".

إدخال البيانات المطلوبة، وتشمل: بطاقة الرقم القومي، وصورة من بطاقة التأمين الاجتماعي “إن وجدت”، ومستند يثبت المهنة الحالية، ووثيقة تثبت عنوان السكن، فواتير المرافق “غاز، كهرباء، مياه”، ثم الضغط على "إرسال الطلب".

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

ويمكن للمواطنين التحقق من حالة طلبهم عبر موقع وزارة القوى العاملة، باتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى قسم “العمالة غير المنتظمة”

الضغط على “الاستعلام عن المنحة”

إدخال رقم البطاقة القومية

عرض حالة الطلب مباشرة

مناسبات صرف منحة العمالة غير المنتظمة



- منحة شهر رمضان

- منحة عيد الأضحى

- منحة عيد الفطر

- منحة عيد الميلاد المجيد

- منحة المولد النبوي الشريف

- منحة عيد العمال