متحف شرم الشيخ يمنح لاعبي "بر - نبو" الشارات البرونزية

نظم متحف شرم الشيخ ،وسط أجواء مليئة بالحماس والثقافة، احتفالية لـ لاعبو لعبة "بر نبو" التفاعلية التي تُقام بالمتحف بحصولهم على " الشارات البرونزية "، بعد تفوُّقهم في رحلة استكشافية فريدة تجمع بين التاريخ والترفيه، وهي اللعبة التعليمية الترفيهية التي صممها المتحف لربط الزوار بالحضارة المصرية القديمة عبر سيناريو تفاعلي.



أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ ، أن اللعبة تعتمد على حل ألغاز مرتبطة بمعروضات المتحف، مثل التماثيل الفرعونية والمومياوات الحيوانية وتصميم معارض مؤقتة من خلال مقتنيات مخزنة واخري معروضة والتي تُظهر عمق علاقة المصري القديم بالحياة البرية وشتي العلوم المصرية القديمة.



أعلنت إدارة متحف شرم الشيخ ، عن حصول اللاعبون على هذه الشارات بعد اجتيازهم مراحل تتحدى معرفتهم التاريخية ومهاراتهم في التعاون.



يذكر أن ويعد المتحف أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، ويقع على مساحة 191 ألف متر مربع تقريباً، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به.

