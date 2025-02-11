إجراء غير مبرر .. كندا تندد بالرسوم الأمريكية على الصلب والألمنيوم

أعرب وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، الاثنين، عن رفضه الشديد للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألمنيوم، واصفًا إياها بأنها "غير مبررة تمامًا"، محذرًا من أن رد كندا سيكون واضحًا ومدروسًا.

وأشار شامبان إلى أن كندا تُعد أكبر مصدر لهذين المادتين إلى الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات وزارة التجارة الأمريكية، وهو ما شدد عليه في بيانه قائلاً “يدعم الصلب والألمنيوم الكندي صناعات أمريكية رئيسية، بدءًا من الدفاع وبناء السفن والطاقة وصولًا إلى قطاع السيارات”.

وأضاف أن كندا ستتشاور مع شركائها الدوليين لدراسة تفاصيل القرار وتحديد الإجراءات المناسبة للرد.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم الاثنين، فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة دون أي استثناءات أو إعفاءات.

ورغم أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل رئيسي على كندا والبرازيل والمكسيك في استيراد الصلب، فإن هذه الرسوم تستهدف الصين بشكل غير مباشر، وفقًا لمحللين.