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وفقا لآخر تحديث .. سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر تحديث .. سعر الدولار اليوم الثلاثاء في البنوك

سعر الدولار في البنوك
سعر الدولار في البنوك
علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” سعر الدولار ، اليوم الثلاثاء  11 فبراير 2025 ، وفقًا لآخر تحديث في البنوك العاملة بمصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء، في بنوك (المصرف المتحد، الأهلي الكويتي، نكست، قطر الوطني، قناة السويس، الأهلي المتحد، بنك الإسكندرية، HSBC،مصرف أبوظبي الإسلامي ، الشركة المصرفية العربية،كريدي أجريكول) نحو 50.42جنيه للشراء و50.52 جنيه للبيع . 

سعر الدولار في البنوك 

وسجل سعر الدولار  مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في بنوك (القاهرة، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي )نحو 50.41جنيه للشراء و50.51 جنيه للبيع.

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في بنوك( فيصل الإسلامي،  الأهلي المصري، أبوظبي التجاري،البركة،مصر، العقاري المصري العربي،أبوظبي الأول) نحو 50.40جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع .

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في بنوك (المصري لتنمية الصادرات، العربي الإفريقي)  نحو 50.35جنيه للشراء و50.45 جنيه للبيع . 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في بنك الكويت الوطني نحو 50.30جنيه للشراء و50.40جنيه للبيع . 

وصل سعر الدولار  مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في بنك التنمية الصناعية نحو 50.25جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع . 

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في بنك التعمير والإسكان نحو 50.17جنيه للشراء و50.27جنيه للبيع . 

سجّل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في بنك ميد بنك نحو 50.13جنيه للشراء و50.23جنيه للبيع . 

سعر الدولار في البنك المركزي 

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في البنك المركزي المصري نحو 50.39جنيه للشراء و50.53 جنيه للبيع .

أعلى سعر شراء  للدولار اليوم  

50.42 جنيه للشراء

 أقل سعر بيع للدولار اليوم 

50.35 جنيه للبيع 

متوسط سعر الدولار اليوم 

50.45جنيه للبيع 

سعر الدولار في الجمارك اليوم 

50.31 جنيه 

البنك المركزي سعر الدولار سعر الدولار اليوم الجنيه المصري ميد بنك

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