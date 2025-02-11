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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيراميدز يفقد عددا كبيرا من لاعبيه في مواجهة حرس الحدود بالدوري

بيراميدز
بيراميدز
كريم عاطف

يفقد فريق نادي بيراميدز عددا كبيرا من لاعبيه في مواجهة حرس الحدود بالدوري الممتاز، ما بين الإصابات والإيقاف.

ويحل حرس الحدود ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 13 من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي عن الغيابات على النحو التالي:

  • النيجيري صديق إيجولا بسبب إصابة على مستوى الركبة، وجزع في الركبة، يغيب بسببه لمدة 3 أسابيع عن الملاعب.
  • رمضان صبحي بسبب الإصابة بجزع في أربطة الكاحل ويغيب عن الملاعب لمدة أسبوع.
  • علي جبر بسبب إصابة بمرق في الخلفية ويغيب لمدة 10 أيام عن الملاعب.
  • أحمد توفيق بسبب معاناته من إصابة بمزق في الخلفية ويتم حاليا تجهيزه للعودة للملعب خلال أيام.
  • وليد الكرتي بسبب معاناته من شد في العضلة الضامة ويغيب لمدة أسبوع.
  • المدافع أحمد سامي بسبب الإيقاف لحصوله على البطاقة الصفراء الثالثة أمام سموحة في لقاء الجولة الماضية.
الدوري الممتاز بيراميدز حرس الحدود بطولة الدوري الممتاز استاد الدفاع الجوي

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