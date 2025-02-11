بيراميدز يفقد عددا كبيرا من لاعبيه في مواجهة حرس الحدود بالدوري

يفقد فريق نادي بيراميدز عددا كبيرا من لاعبيه في مواجهة حرس الحدود بالدوري الممتاز، ما بين الإصابات والإيقاف.

ويحل حرس الحدود ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 13 من بطولة الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي عن الغيابات على النحو التالي: