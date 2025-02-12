طارق السيد يكشف حقيقة توليه منصبا في الزمالك ويشيد بصفقة الفريق الجديدة

أشاد طارق السيد، لاعب الزمالك السابق، بإحدى صفقات الفريق الجديدة، التي تم إبرامها في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء.

وكان الزمالك نجح في ضم 4 صفقات لتدعيم صفوفه بشكل رسمي، هم محمود جهاد وأحمد حسام والمغربي صلاح الدين مصدق والتونسي أحمد الجفالي.

وقال السيد خلال تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2" لبرنامج "الكورة مع فايق": "أحمد الجفالي، ستايل لاعب حريف، ويمتلك إمكانيات عالية جدًا".

وأضاف: "أنا أبن من أبناء النادي وتشرفت انني أكون متواجدًا في لجنة الكرة لمدة 4 شهور بقرار رسمي من مجلس الإدارة".

وتابع: "ليس لي دور في الفترة الأخيرة، بعدت آخر 15 يوما عن أي شيء يخص ملف الكرة بنادي الزمالك أو الصفقات، انا متواجد على الورق فقط".

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وأكمل" "الزمالك يحتاج إلى الفوز في كل المباريات لكي يفوز بالدوري، حتى لو الأداء غير جيد".

وأتم: "أنا أعمل بشكل تطوعي وبدون مقابل مادي، نحن أبناء نادي الزمالك".

الزمالك كان قد واجه فاركو مساء الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة 13 من عمر منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، حقق الفوز بهدف دون رد.

ويحتل فريق الزمالك، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 26 نقطة بعد مرور 13 جولة.