العالم يغلي.. كوريا الشمالية تشن هجومًا لاذعًا على «ترامب» بسبب غزة

نددت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الأربعاء باقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على غزة ونقل الفلسطينيين ووصفته بأنه "سخيف" واتهمت واشنطن بالابتزاز.

وقال تعليق نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الآمال الضئيلة للفلسطينيين في السلامة والسلام تتحطم بسبب الاقتراح، دون تسمية ترامب بشكل مباشر.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن "العالم يغلي الآن بسبب إعلان الولايات المتحدة المفاجئ".

يأتي ذلك بعد لقاء عاهل الأردن، مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، وتباحثا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة.

ودعا الرئيس الأمريكي في أكثر من مرة إلى تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، أو إلى أي منطقة أخرى حول العالم، وهو الأمر الذي جوبه برفض مصري وعربي ودولي.

وفي سياق متصل، أكد السيناتور الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي تيم كين، يوم الأربعاء أن ما يقوله الرئيس دونالد ترامب بخصوص قطاع غزة يعد فكرة خطيرة جدا.

وكشف السيناتور الديمقراطي في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، أنه قدم مشروع قانون لانتقاد خطة ترامب بخصوص قطاع غزة.

وأشار كين إلى أنه سيكون خطأ كبيراً للولايات المتحدة القول إنها ستأخذ على عاتقها القيام بما يقوله ترامب بخصوص غزة. وأضح أن هدف مشروع القانون التأكد من أن أموال الأمريكيين لا تستخدم لترحيل الغزيين أو إرسال جنود أمريكيين إلى غزة. ونوه إلى أن غزة مسألة دولية تحتاج إلى حل دولي ولا يجب أن تقول الولايات المتحدة بشكل مفاجئ إنها هي من ستقوم بحلها.