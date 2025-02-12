كواليس مصرع طفلة غرقًا في حمام سباحة داخل نادي مبارك الرياضي بالنوبارية

شهد نادي مبارك الرياضي بمدينة النوبارية بمحافظة البحيرة حادثًا مأساويًا اليوم، حيث لقيت طفلة، تُدعى سجدة خالد محمد باشا، عمرها 7 سنوات، حتفها غرقًا أثناء لهوها في حمام السباحة.

تم انتشال جثة الطفلة ونقلها إلى مستشفى غرب النوبارية العام، حيث أخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيق في الحادث. وتلقى اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من مأمور قسم غرب النوبارية يفيد بوصول الطفلة إلى المستشفى متوفاة جراء ادعاء الغرق.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبعد توقيع الكشف الطبي على الطفلة، أقر مفتش الصحة بأن سبب الوفاة هو إسفكسيا الغرق.

ووفقًا لتحريات المباحث، تبين أن الطفلة دخلت النادي من خلال فتحة في السور الحديدي إلى حمام السباحة الذي كان ممتلئًا بمياه الأمطار، حيث بدأت اللهو في المياه مما أدى إلى غرقها.

وفي تصريح والد الطفلة، البالغ من العمر 47 عامًا، أفاد أنه بعد خروج ابنته من المدرسة، دخلت إلى النادي برفقة زميلتها مريم للهو، إلا أنها تعرضت للغرق في المياه المتراكمة بحمام السباحة.

تتواصل التحقيقات للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.