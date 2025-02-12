العمل تدرس تأسيس أكاديمية لمنح التراخيص الدولية لمزاولة المهن

التقى وزير العمل محمد جبران اليوم الأربعاء بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، د.رشا شرف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء،وذلك لتفعيل التعاون في كافة الملفات ذات الإهتمام المشترك..وبحث الجانبان أهمية تبادل الخبرات ، ودراسة مقترح بشأن مشروع لتأسيس أكاديمية لمنح التراخيص الدولية للكوادر المصرية المؤهلة لمزاولة المهن في الخارج ،بحسب المعايير الدولية لكل دولة على حدة..وكذلك التعاون في الربط بين المرصد الخاص بالصندوق، مع قواعد بيانات الوزارة، بشـأن فرص العمل في الخارج والداخل..حضر اللقاء شيماء محمود مدير عام المكتب الفني للوزير،وهند السنوسي مدير عام الادارة العامة لمعلومات سوق العمل،وائل عبدالصبور قطب مدير عام شؤون مراكز التدريب