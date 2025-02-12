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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدمة.. مهاجم آرسنال قد يغيب لنهاية الموسم| تفاصيل

آرسنال
آرسنال
القسم الرياضي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية اليوم الأربعاء أن مهاجم آرسنال كاي هافرتز قد يغيب عن بقية الموسم بعد إصابته بتمزق في عضلات الفخذ الخلفية أثناء التدريبات، وهي ضربة قد تجعل هجوم النادي ضعيفا بعد عدد من الإصابات.

ووفقًا لموقع ذا أتلتيك فإن هافرتز سيخضع للتقييم بعد تعرضه للإصابة خلال معسكر تدريبي في طقس دافئ في دبي، في حين لم يتضح ما إذا كان المهاجم الألماني يحتاج إلى جراحة.

اللاعب البالغ من العمر 25 عاما هو هداف آرسنال هذا الموسم برصيد 15 هدفا في جميع المسابقات.

وانضم هافرتز إلى قائمة المهاجمين الذين أصيبوا، بما في ذلك جابرييل جيسوس (الرباط الصليبي الأمامي) وبوكايو ساكا وجابرييل مارتينيلي (كلاهما في عضلات الفخذ الخلفية).

وخضع ساكا لعملية جراحية في أواخر ديسمبر ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب حتى مارس، على الرغم من أن المهاجم الإنجليزي سافر مع الفريق لمعسكر التدريب.

وفي الوقت نفسه، خرج مارتينيلي من الملعب في الشوط الأول من مباراة نصف نهائي كأس الرابطة أمام نيوكاسل يونايتد الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن يغيب البرازيلي عن الملاعب لأكثر من شهر.

وبسبب الإصابات، أصبح لدى المدرب ميكيل أرتيتا خيارات في الهجوم مع لياندرو تروسارد، ورحيم سترلينج المعار من تشيلسي، وإيثان نوانيري.

وقعت إصابات مارتينيلي وهافرتز بعد أقل من أسبوعين من إغلاق نافذة الانتقالات في يناير، حيث لم يختر آرسنال التعاقد مع أي تعزيزات.

ورغم خروج آرسنال من الكأسين المحليتين، إلا أنه يحتل المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز - بفارق ست نقاط خلف ليفربول - كما أنه في دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

ويواجه فريق آرسنال نظيره ليستر سيتي في الدوري يوم السبت المقبل.

هافرتز كاي هافرتز مارتينيلي آرسنال هداف أرسنال

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