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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الوطنية للصحافة» تعلن موعد صرف مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين المحالين للمعاش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أعلن عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية حتى يوم 30 يناير 2025، وذلك يوم الأحد القادم الموافق 16 فبراير 2025.

وأوضح "الشوربجي" أنه سيتم تحويل المكافأة إلى حسابات الزملاء البريدية أو البنكية، تيسيرًا لإجراءات الصرف وضمان وصول المستحقات في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على دعم العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وضمان حقوق الزملاء المحالين للمعاش، تقديرًا لعطائهم وجهودهم في خدمة الصحافة الوطنية.

الوطنية للصحافة الهيئة الوطنية مكافأة نهاية الخدمة

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