أمور تمنع مغفرة الله ليلة النصف من شعبان.. داعية يكشف عنها

أكد الشيخ مصطفى ثابت، الداعية الإسلامي، على فضل ليلة النصف من شعبان، مشيرًا إلى أنها من الليالي المباركة التي يغفر الله فيها لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: "إن الله ليطلع إلى قلوب العباد في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، إلا لمشرك أو مشاحن".

وأوضح الشيخ مصطفى ثابت، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الشرك هو أعظم الذنوب التي لا يغفرها الله، حيث قال تعالى: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ"**، مؤكدًا أن المشاحن هو الشخص الذي يحمل في قلبه عداوة أو بغضاء شديدة تجاه إخوانه المسلمين، سواء بسبب حسد، كراهية، أو مصالح دنيوية.

وأضاف أن الشحناء تمنع استجابة الدعاء، مشيرًا إلى حديث النبي ﷺ: "لا تحاسدوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا"، موضحًا أن المسلم يجب أن يسعى للصلح والتسامح مع الآخرين قبل دخول ليلة النصف من شعبان، حتى يكون مؤهلًا لنيل المغفرة والرحمة الإلهية.

وحث الشيخ مصطفى ثابت المسلمين على التخلص من أي ضغينة أو حسد قبل غروب شمس ليلة النصف من شعبان، داعيًا الجميع إلى إصلاح القلوب والتصالح مع الآخرين، والاستعداد لهذه الليلة بالدعاء والعبادة، حتى يفوزوا برضا الله ومغفرته.