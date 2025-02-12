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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمركزى نجع حمادى وقوص بقنا .. غدًا

صيانة كهرباء
صيانة كهرباء
يوسف رجب

أعلن مكتب إعلام ديوان عام محافظة قنا، عن فصل التيار الكهربائى، عن 3 مناطق بنطاق مركزى نجع حمادى وقوص، لإجراء أعمال الصيانة الدورية، غداً الخميس الموافق 13 فبراير 2025.

وأوضح بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، بأن فصل التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمحول الشباب، يشمل شارع الجمهورية فقط، بداية من الساعة 5 صباحاً حتى 8 صباحاً.

فيما أشار بيان الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، إلى أنه سوف يتم فصل التيار الكهربائى عن مناطق " كرادس، الزينة"، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمغذى النوبة، بداية من الساعة 5 صباحاً حتى 8 صباحاً.

وأضافت بيانات الوحدتين المحليتين لمركزى نجع حمادى وقوص، بأنه سوف يتم عودة التيار الكهربائى، بعد انتهاء أعمال الصيانة المقررة بالمناطق المذكورة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمة.

وأهابت بيانات الوحدات المحلية، المواطنين والمخابز بعمل احتياطاتهم وتدبير احتياجاتهم اللازمة خلال الفترات المذكورة، فضلاً عن إخطار الجهات الحكومية الواقعة بنطاق الأماكن المذكورة، لاتخاذ احتياطاتهم اللازمة.

قنا قوص نجع حمادى أعمال الصيانة الدورية فصل التيار الكهربائى

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