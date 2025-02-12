اعتماد وحدة صحة الأسرة بـ"جبالية" دمياط من هيئة الرقابة والاعتماد GAHAR

قال الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، إنه تم اعتماد وحدة صحة الأسرة بالجبايلة بمركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، من هيئة الرقابة والاعتماد GAHAR ، كإحدى هيئات منظومة التأمين الصحى الشامل الثلاث، وذلك طبقًا للبيان الرسمى الصادر عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه .

وأشار الدكتور أيمن الشهابى إلى أن الوحدة الصحية بالجبايلة تُعد أول وحدة صحية معتمدة من الهيئة بمحافظة دمياط، وذلك بفضل الجهود المبذولة من منتسبي المنظومة الصحية بمحافظة دمياط لتحقيق أداء متميز وتلبية متطلبات الجودة بما يتماشى مع المعايير الوطنية المعتمدة دولياً ، لتقديم خدمات طبية وصحية على أعلى مستوى تضمن سلامة المرضى، ولفت إلى أن تلك الجهود تأتى فى إطار الاستعداد لتنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ، وتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

وهنأ "المحافظ " مديرية الصحة والوحدة الصحية، مشيدًا بما حققوه من أداء متميز لاعتماد الوحدة الذى يُعد ضماناً لجودة الخدمات الصحية المقدمة من خلالها .

ومن جانبه، توجه الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة بالشكر الجزيل إلى محافظ دمياط على دعمه الكبير للمنظومة الطبية والصحية بمحافظة دمياط، والعمل المستمر على تطويرها لتقديم أفضل خدمات الرعاية العلاجية للمواطنين بكافة المناطق.