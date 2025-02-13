بسبب جردل الغسيل.. تطورات مثيرة في مصرع رضيعة أبو النمرس

صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفلة تبلغ من العمر عامين بعدما لقيت مصرعها غرقًا داخل "جردل غسيل" أثناء لهوها داخل حمّام منزلها بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وكشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وان الطفلة استغلت انشغال والدتها واثناء لهوها بالمياه سقطت في جردل غسيل ملئ بالمياه ولصغر جسدها اختنقت وفارقت الحياة.

تلقى المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بغرق الطفلة "حنان" عامين داخل حمّام منزل أسرتها، بدائرة المركز، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبيّن من الفحص أن الطفلة كانت تلهو بمفردها حينما سقطت داخل دلو مخصص للغسيل، ما أدى إلى غرقها نتيجة صغر حجمها وعدم قدرتها على الخروج منه.

وجري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.