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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبرز مباريات اليوم الخميس 13 -2-2025 والقنوات الناقلة

طلائع الجيش
طلائع الجيش
ياسمين تيسير

تنطلق اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025 العديد من المباريات، أبرزها ملحق التأهل للأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي، وكذلك دوري المؤتمر.

الدوري المصري 

مودرن سبورت × طلائع الجيش على قناة on time sports 1

7:00 إنبي × الاتحاد السكندري على قناة on time sports 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي


4:10 الأخدود × ضمك على قناة SSC EXTRA 2 HD

5:25 الشباب × القادسية على قناة SSC EXTRA 1 HD

7:30 الأهلي × النصر على قناة SSC EXTRA 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي


7:45 فنربخشه التركى × أندرلخت البلجيكى على قناة bein sports

7:45  سانت جيلواز البلجيكى × أياكس الهولندي على قناة bein sports

7:45 ميتييلاند الدانماركى × ريال سوسييداد الإسبانى على قناة bein sports

7:45 فرينكفاروزي المجرى × فيكتوريا بلزن التشيكى على قناة bein sports

10:00 تفينتي أنشخيده الهولندي × بودو جليمت النرويجى على قناة bein sports

10:00 باوك سالونيكا اليوناني × ستيوا بوخارست الروماني على قناة bein sports

10:00 إي زد آلكمار الهولندي × جالطة سراي التركى على قناة bein sports

10:00 بورتو البرتغالى × روما الإيطالي على قناة bein sports

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي


7:45 باتشيكا توبولا الصربي مع ياجلونيا البولندي على قناة bein sports Xtra

7:45 مولده النرويجي مع شامروك روفرز الأيرلندي على قناة bein sports Xtra

7:45 سيلجي السلوفيني مع أبويل نيقوسيا القبرصي على قناة bein sports Xtra

7:45 فيكينجور ريكيافيك الأيسلندي مع باناثانيكوس اليوناني على قناة bein sports Xtra

10:00 أومونيا القبرصي مع بافوس القبرصي على قناة bein sports Xtra

10:00 بوراتس بانيا لوكا البوسني مع ليوبليانا السلوفيني على قناة bein sports Xtra

10:00 جينت البلجيكي مع ريال بيتيس الإسباني على قناة bein sports Xtra

10:00 كوبنهاجن الدنماركي مع هايدنهايم الألماني على قناة bein sports Xtra

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