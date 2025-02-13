أبرز مباريات اليوم الخميس 13 -2-2025 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025 العديد من المباريات، أبرزها ملحق التأهل للأدوار الإقصائية في الدوري الأوروبي، وكذلك دوري المؤتمر.

الدوري المصري

مودرن سبورت × طلائع الجيش على قناة on time sports 1

7:00 إنبي × الاتحاد السكندري على قناة on time sports 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي



4:10 الأخدود × ضمك على قناة SSC EXTRA 2 HD

5:25 الشباب × القادسية على قناة SSC EXTRA 1 HD

7:30 الأهلي × النصر على قناة SSC EXTRA 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي



7:45 فنربخشه التركى × أندرلخت البلجيكى على قناة bein sports

7:45 سانت جيلواز البلجيكى × أياكس الهولندي على قناة bein sports

7:45 ميتييلاند الدانماركى × ريال سوسييداد الإسبانى على قناة bein sports

7:45 فرينكفاروزي المجرى × فيكتوريا بلزن التشيكى على قناة bein sports

10:00 تفينتي أنشخيده الهولندي × بودو جليمت النرويجى على قناة bein sports

10:00 باوك سالونيكا اليوناني × ستيوا بوخارست الروماني على قناة bein sports

10:00 إي زد آلكمار الهولندي × جالطة سراي التركى على قناة bein sports

10:00 بورتو البرتغالى × روما الإيطالي على قناة bein sports

مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي



7:45 باتشيكا توبولا الصربي مع ياجلونيا البولندي على قناة bein sports Xtra

7:45 مولده النرويجي مع شامروك روفرز الأيرلندي على قناة bein sports Xtra

7:45 سيلجي السلوفيني مع أبويل نيقوسيا القبرصي على قناة bein sports Xtra

7:45 فيكينجور ريكيافيك الأيسلندي مع باناثانيكوس اليوناني على قناة bein sports Xtra

10:00 أومونيا القبرصي مع بافوس القبرصي على قناة bein sports Xtra

10:00 بوراتس بانيا لوكا البوسني مع ليوبليانا السلوفيني على قناة bein sports Xtra

10:00 جينت البلجيكي مع ريال بيتيس الإسباني على قناة bein sports Xtra

10:00 كوبنهاجن الدنماركي مع هايدنهايم الألماني على قناة bein sports Xtra