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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن بالخارج: طرح مصر لإعادة إعمار غزة ضمان حقيقي لإفشال مخطط التهجير

المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج
المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج
محمد الشعراوي

أشاد المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج بالدور الذي تقوم به القيادة السياسية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في الدفاع عن القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مصر الأولى والعرب.

منددا في بيان صحفي له بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول شراء غزة وامتلاكها وإمكانية منح أجزاء منها لدول أخرى في الشرق الأوسط وهي تصريحات غير مسؤلة من أكبر رئيس دولة في العالم و تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية التي تنص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.

مؤكدا على أن الخطة التي طرحتها القيادة السياسية لإعادة إعمار قطاع غزة هو الحل الأكثر واقعية وعملية، حيث يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، ويدحض أي محاولات لفرض التهجير القسري، الذي يعد انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين الدولية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد علاء زياد على أن القمة العربية الطارئة المرتقبة في القاهرة فرصة مهمة لتوحيد القرار العربي ضدد الغطرسة الصهيونية وتمهيدا لعودة المفاوضات فهي السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل وتمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وطالب علاء زياد المجتمع الدولى اتخاذ موقفًا واضحًا وحاسمًا تجاه هذه الانتهاكات وأن يتم العمل على حماية حقوق الفلسطينيين وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

كما طالب مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشؤون المصريين بالخارج الدول العربية بالتوحد في مثل هذة الظروف الفارقة من عمر الاوطان العربية والوقوف بكل قوة ضد مخطط التهجير القسري الذي يسعى آلية الكيان الصهيوني المحتل الذي دمر الوطن العربي دولة تلو الأخرى لتنفيذ خططة الخبيثة في إقامه دولة إسرائيل الكبري على حساب الوطن الفلسطيني الذي على وشك فقد هويته الوطنية بهذه الانتهاكات الإسرائيلية.

وحيا علاء زياد صمود الشعب الفلسطيني الأعزل في مواجهة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وتمسكه بأرضه رغم كل الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والمخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

وطالب علاء زياد الشعب المصري بالوقوف خلف قيادتنا الحكيمة لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية والأمة العربية ودعم اي إجراءات أو تدابير تتخذها القيادة السياسية في الحفاظ على الامن القومي المصري والحفاظ على حق الشعب الفلسطيني الأعزل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس الشرقية.

دونالد ترامب الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي القضية الفلسطينية الشرق الأوسط

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