100 مليون استرليني قيمة صفقة روبرت ليفاندوفسكي لبرشلونة

استقر نادي برشلونة الإسباني على اسم مهاجمه الجديد الذي يرغبون في انضمامه إلى الفريق لخلافة البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف البرسا الحالي.



وينتهي عقد ليفاندوفسكي صاحب الـ 36 عامًا في صيف 2026، ولكن تقدم عمر اللاعب البولندي يدفع برشلونة للتحرك نحو صفقة جديدة مع مهاجم جديد.

وبحسب ماذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن نادي برشلونة أبدى اهتمامه بضم اللاعب السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل الإنجليزي في الانتقالات الصيفية القادمة.



وأشارت إلى أن برشلونة رصد 100 مليون جنيه إسترليني لاقتناص صفقة اللاعب السويدي الذي يقدم مستويات رائعة في الدوري الإنجليزي.