وكيل بيسيرو: مدة تعاقد المدرب مع الزمالك عام ونصف.. والبرتغالي سعيد بهذا اللاعب

أكد مروان الشربيني، وكيل أعمال المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو، بشكل رسمي تعاقد موكله مع نادي الزمالك لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

تفاصيل عقد بيسيرو مع الزمالك:

أكد الشربيني خلال تصريحات تليفزيونية، أن بيسيرو وقع عقدًا مع الزمالك لمدة موسم ونصف.

وأوضح الشربيني، أن المفاوضات تمت بسرعة كبيرة نظراً لرغبة الطرفين في إتمام الصفقة، لافتا إلي أحمد حسام ميدو دورًا محوريًا في إتمام الصفقة، حيث قاد المفاوضات مع بيسيرو.

ونوه وكيل المدرب البرتغالي، إلي أن الجهاز الفني لبيسيرو سيضم 4 مساعدين أجانب، بالإضافة إلى أيمن عبد العزيز.

ولفت الشربيني، إلي أن بيسيرو متحمس لتدريب الزمالك ويرى فيه مشروعًا واعدًا منوها إلي أن المدرب البرتغالي، سعيد بتواجد عبد الله السعيد في صفوف الزمالك، حيث سبق له تدريبه من قبل.

يمثل تعاقد الزمالك مع بيسيرو خطوة مهمة في مسيرة الفريق، حيث يأتي المدرب البرتغالي بخبرة كبيرة وإنجازات بارزة. ويتوقع أن يشهد الفريق الأبيض مرحلة جديدة من الاستقرار والنجاح تحت قيادة بيسيرو.