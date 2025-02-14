مصرع شاب أسفل عجلات سيارة نقل ثقيل بأسوان

لقى شخص مصرعه نتيجة وقوع حادث دهس سيارة نقل ثقيل "مقطوره" عند طريق قري الإصلاح وحجازه بمركز كوم أمبو شمال أسوان.

تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث دهس مقطورة عليه بطريق قرى الإصلاح حجازه التابع لمركز كوم أمبو شمال المحافظة.

وانتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية وتبين بالتحريات والمعاينة أن الشاب لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة بعد دهس مقطوره، وأنه يدعى أمير أبو الحسن حسين 16 سنة.

وتم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم .

تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث تصادم عدد من السيارات بالطريق الزراعى بمدينة أسوان ، وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة فى أسوان إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم عدد من السيارات بالطريق الزراعي تحديدا عند نجع الشديدة بقرية أبو الريش التابعة لدائرة مدينة أسوان.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وتبين بالمعاينة أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

فيما تعرض شخص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة سقوط سيارة نقل من أعلى كوبرى خزان أسوان البديل.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان بلاغاً يفيد بسقوط سيارة نقل من أعلي كوبري خزان أسوان وأسفر الحادث عن إصابة شخص تم نقله إلى المستشفي لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.