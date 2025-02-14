قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيمي نور شمس
فخورة بالعمل تحت إدارتك.. هدى زاهر توجه رسالة لـ محمد سامي
عمر فرج يواصل مشروع محمود الجندي المسرحي في البحيرة
أنواع الورود المناسبة في عيد الحب.. نصائح مجربة من منسقة نباتات
بلدية غزة: قوات الاحتلال دمرت 133 آلية ومركبة وأخرجت 63 بئرا للمياه عن الخدمة
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: "كن"
رئيس وزراء ماليزيا يشيد بجهود مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين
وزير الأوقاف يشهد احتفال الوزارة بليلة النصف من شعبان
موعد مباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الماليزي يؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم
محمد عبد اللطيف: مصر تولي اهتماما بالغا بتطوير التعليم الفني
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: التهجير يمثل تصفية للقضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

للاحتفال بليلة النصف من شعبان.. أكاديمية الشرطة تنظم ندوة دينية تثقيفية

اكاديمية الشرطة
اكاديمية الشرطة
مصطفى الرماح

نظمت أكاديمية الشرطة "كلية الدراسات العليا" ندوة دينية تثقيفية بمناسبة ليلة النصف من شعبان ، حاضر خلالها الداعية مصطفى حسنى ، وذلك بحضور عدد من القيادات والضباط والدارسين بالكلية ، حيث تناولت الندوة فضائل الليلة المباركة وكذا الاستعداد لشهر رمضان المعظم.

 أشاد الداعية الإسلامى بتضحيات وجهود رجال الشرطة ، مشيراً إلى ذكر نعمة الأمن فى العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة .

ووجه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية "أكاديمية الشرطة" على تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة باتباع أحدث النظم والبرامج التدريبية.

ولاقت فعاليات الندوة استحسانا وإشادة من الحضور مع موضوعات الندوة من خلال أسئلتهم واستفساراتهم التى تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم فى حماية أمن وطنهم.

النصف من شعبان ندوة دينية أكاديمية الشرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ رسميًا في هذا التوقيت

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التطبيق رسميًا في هذا التوقيت

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

صيام النصف من شعبان

هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط؟

زياده

بشاير الحكومة للمواطنين.. زيادة بالمرتبات والمعاشات لتلك الفئات

صورة أرشيفية

عطل فني يضرب طائرة وزير خارجية أمريكا في الجو

الزمالك

الأهلي سبب رفض ميكالي تدريب الزمالك.. تفاصيل

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة

دعاء ليلة النصف من شعبان للزواج

دعاء ليلة النصف من شعبان للزواج.. 8 كلمات نبوية تجلب الزوج الصالح

ترشيحاتنا

رئيس لبنان

نفتقد قامة وطنية كبيرة .. الرئيس اللبناني يعلق على الذكرى الـ 20 لوفاة الحريري

ترامب - ارشيفي

القضاء في مواجهة ترامب .. هل تفلح الجهود الشعبية في كبح جماح الرئيس الأمريكي؟

وزير خارجية لبنان

بأسرع ما يمكن.. لبنان تجري اتصالات لتأمين عودة رعاياها من إيران

بالصور

قبل رمضان.. طريقة عمل عجينة الطعمية وتخزينها في الفريزر

عجينة الطعمية
عجينة الطعمية
عجينة الطعمية

في عيد الحب| نادين نجيم تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

فيديو

انجي مراد

مكنش عندها فيرس.. ابنة خال الفنانة الراحلة انجي مراد تكشف مفاجأة

حمو بيكا

شهرين في الحبس .. حفلة قديمة اتسببت في الحكم على حمو بيكا ..اعرف القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد