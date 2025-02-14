للاحتفال بليلة النصف من شعبان.. أكاديمية الشرطة تنظم ندوة دينية تثقيفية

نظمت أكاديمية الشرطة "كلية الدراسات العليا" ندوة دينية تثقيفية بمناسبة ليلة النصف من شعبان ، حاضر خلالها الداعية مصطفى حسنى ، وذلك بحضور عدد من القيادات والضباط والدارسين بالكلية ، حيث تناولت الندوة فضائل الليلة المباركة وكذا الاستعداد لشهر رمضان المعظم.

أشاد الداعية الإسلامى بتضحيات وجهود رجال الشرطة ، مشيراً إلى ذكر نعمة الأمن فى العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة .

ووجه الشكر والتقدير للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية "أكاديمية الشرطة" على تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لدى أعضاء هيئة الشرطة باتباع أحدث النظم والبرامج التدريبية.

ولاقت فعاليات الندوة استحسانا وإشادة من الحضور مع موضوعات الندوة من خلال أسئلتهم واستفساراتهم التى تؤكد وعيهم وحرصهم على تدعيم دورهم فى حماية أمن وطنهم.