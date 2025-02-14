فخورة بالعمل تحت إدارتك.. هدى زاهر توجه رسالة لـ محمد سامي

أشادت هدى زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر، بالعمل تحت إدارة المخرج محمد سامي، ونشرت صورة له على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام عبر خاصية “ستوري”.

وكتبت: "عن المخرج الكبير محمد سامي اتحدث... هو قائد لأكثر من ٦٠ نجم ونجمه مصريه بإخلاص وحب واهتمام بأدق تفاصيل الشخصيات غير انه قائد لأكبر وأشطر كرو اخراج وتصوير وإنتاج بالاضافه الي اكثر من 300 عامل داخل الاستديوهات يسابق الزمن لإخراج عمل يليق بالجمهور المنتظر لأعماله ولاسمه الكبير في عالم التأليف والإخراج ... استاذ محمد سامى ... فخوره كل الفخر بالعمل تحت إدارتك…تعلمت الكثير ... واشكرك على مجهودك الكبير المبذول لإنجاز هذه الملحمة الرمضانية، مسلسل سيد الناس رمضان 2025 بإذن الرحمن".

مسلسل سيد الناس رمضا ن ٢٠٢٥

مسلسل سيد الناس، من بطولة عمرو سعد، وإلهام شاهين، أحمد زاهر، سلوي عثمان ، وأحمد رزق، وإنجي المقدم، وبشرى، رنا رئيس ، وريم مصطفى، منة فضالى، أحمد فهيم، خالد الصاوي ، محمود قابيل ، طارق النهرى وتأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي.



وتدور أحداث مسلسل سيد الناس ، فى إطار إجتماعي حول إحدي العائلات الكبري ، حيث تحدث مفاجأة لبطل الأحداث تقلب الأحداث رأسا على عقب.