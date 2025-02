جوجل تتيح لمستخدمي Gemini مجانا تحميل وتحليل الملفات

بعد أن كان متاحًا فقط للمشتركين المدفوعين في Gemini Advanced العام الماضي، بدأت جوجل في طرح ميزة تحميل وتحليل الملفات لمستخدمي النسخة المجانية من Gemini.

ما الجديد؟

عند تفعيل الميزة، سيظهر للمستخدمين خيار "تحميل الملفات للحصول على ملخصات سريعة ورؤى قابلة للتنفيذ".

ومن خلال النقر على زر "+"، ستظهر خيارات جديدة تشمل الملفات وGoogle Drive، بالإضافة إلى الكاميرا والمعرض اللذين كانا متاحين سابقًا.

تعد الميزة متاحة على تطبيق Gemini لنظام أندرويد وعبر موقع gemini.google.com، حيث يمكن للمستخدمين، تصفح مستنداتهم في Google Drive أو تحميل الملفات مباشرة من الويب أو التطبيق.

كما يمكن طرح الأسئلة حول المستندات لاستخراج المعلومات بسهولة، مثل البحث المتقدم.

بالاضافة إلى الحصول على ملخصات للمحتوى النصي في المستندات، تحليل جداول البيانات واستخراج الرؤى منها، و إنشاء رسوم بيانية بناءً على البيانات داخل الملفات.

أنواع الملفات المدعومة

تدعم الميزة مجموعة واسعة من أنواع الملفات، تشمل:

الملفات النصية: TXT

ملفات الأكواد البرمجية: C، CPP، PY، JAVA، PHP، SQL، HTML

ملفات المستندات: DOC، DOCX، PDF، RTF، DOT، DOTX، HWP، HWPX

المستندات المنشأة عبر Google Docs

الملفات الجدولية: CSV، TSV

ملفات الجداول الحسابية: XLS، XLSX

جداول بيانات Google Sheets

قيود ودعم الإصدارات

لم يتم تحديث وثائق الدعم الرسمية من Google بعد، لذا لم يُحدد بعد مقدار السياق الذي يمكن أن يعالجه النموذج في الإصدار المجاني.

بالنسبة لمشتركي Gemini Advanced، يبلغ الحد الأقصى للسياق 1 مليون رمز (Token)، ما يعادل 1500 صفحة نصية أو 30,000 سطر برمجي.

تعمل ميزة تحميل الملفات فقط مع Gemini 2.0 Flash، ولن تدعم الإصدارات الأقدم مثل 1.5 Flash التي سيتم إزالتها قريبًا.

على أجهزة أندرويد، تتيح هذه الميزة خيارات جديدة مثل "اسأل عن هذا الملف PDF" في تطبيق Files by Google، وميزة "Talk Like About This" على هواتف Pixel وGalaxy S24/S25.

ميزات لا تزال حصرية لمشتركي Gemini Advanced

Deep Research: البحث العميق

Building Custom Gems: إنشاء نماذج مخصصة

Saved Info: حفظ المعلومات

Recall: استرجاع البيانات السابقة