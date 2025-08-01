في أول مشاركة... منتخب مصر للسلة على الكراسى المتحركة يهزم كينيا والإمارات وإنجلترا ببطولة العالم

واصل منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة، تألقه اللافت في منافسات بطولة العالم لكرة السلة 3×3، والمقامة حاليًا في مدينة "صن سيتي" بجنوب إفريقيا، وتنتهي في الرابع من أغسطس الجاري.

ونجح منتخب مصر في تحقيق 3 انتصارات متتالية، اليوم الجمعة، على منتخبات كينيا والإمارات وإنجلترا، في أداء يعكس القوة والتطور الكبير الذي يشهده هذا الفريق.

جاءت البداية قوية أمام منتخب كينيا فى مباراته الأولى، التي أقيمت في العاشرة صباحا، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 13-3، حيث فرض لاعبو الفراعنة، أشرف أبو زيد، توبة نجدي، مجدي طلعت، محمد فرج جمعة، سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ اللحظات الأولى، ونجحوا في إنهاء المباراة لصالحهم بنتيجة مريحة، بفضل الانسجام الكبير بين اللاعبين وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم.

وفي اللقاء الثاني، واجه المنتخب المصري نظيره الإماراتي، والذي أقيم في الواحدة والنصف ظهرا، وقدم عرضًا فنيًا رائعًا جمع بين المهارة العالية والانضباط التكتيكي، ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 12-11، ويؤكد عزمه على المنافسة بقوة في محاولة للذهاب بعيدا في البطولة.

أما المواجهة الثالثة، فكانت الأهم حتى الآن، حيث اصطدم منتخب مصر بنظيره الإنجليزي، أحد الفرق القوية المرشحة للصعود للأدوار العليا، لكن عزيمة لاعبي منتخب مصر، وإصرارهم على مواصلة سلسلة الانتصارات؛ كانت أقوى، لينجحوا في تحقيق فوز ثمين ومستحق بنتيجة 13-10، ما منحهم دفعة معنوية كبيرة نحو الأدوار العليا.

وتعكس هذه النتائج المتميزة حجم الجهد المبذول من المنظومة، رئيس البعثة عادل شريف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة، ومدير البعثة المهندس عمرو صادق المدير التنفيذي لاتحاد كرة السلة على الكراسي المتحركة، اللذان وجها وقادا الفريق فنيا داخل الملعب؛ نظرا لخبراتهما التدريبية والإدارية الكبيرة في كرة السلة.

وكذلك الدور المهم لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسى المتحركة، برئاسة مي زين الدين، في دعم الفريق، وتوفير كل سبل النجاح، فضلًا عن الروح القتالية العالية للاعبين الذين يمثلون مصر بكل فخر.

وعاشت بعثة المنتخب الوطنى لحظات سعيدة، وشارك أبناء الجالية المصرية المتواجدة في جنوب إفريقيا، فرحة المنتخب بانتصاراته التاريخية الرائعة في أول مشاركة له في بطولة كأس العالم.

ومن جهتها، أجرت مي زين الدين رئيسة الاتحاد، اتصالا هاتفيا مع بعثة منتخب مصر، هنأت خلاله اللاعبين والبعثة.

وأكدت مي زين الدين، فخرها بأبطال المنتخب، في أول مشاركة لهم ببطولة العالم IWBF World Open 3x3، مؤكدة أن الانتصارات القوية التي حققها المنتخب زادت من قيمة تمثيل مصر في هذا الحدث العالمي المهم.

وكشفت مي زين الدين، عن استمرار البث المباشر والحصري لجميع مباريات المنتخب، عبر صفحة الاتحاد الرسمية على “فيس بوك”، بالتعليق العربي، وذلك بعد نجاح التجربة، وتفاعل الجمهور المصري والعربي مع منتخب مصر، وذلك في إطار التعاون الرسمي مع الاتحاد الدولي IWBF.

ومن المنتظر أن يواصل المنتخب الوطني مشواره في البطولة، حيث يواجه منتخب كرواتيا، غدا السبت، الساعة 11.40 دقيقة صباحا، بأمل تحقيق الفوز؛ ليتصدر مجموعته، وبالتالي الصعود إلى دور الثمانية للبطولة، وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل اتحاد كرة السلة على الكراسي المتحركة حديث الإشهار، وسط متابعة واهتماما من الجماهير والداعمين، الذين يرون في هؤلاء الأبطال نموذجًا للإصرار والتحدي والإبداع .

ويشارك في البطولة، 14 منتخبا، تم توزيعهم على 3 مجموعات، ويخوض منتخب مصر المنافسات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات بريطانيا، والإمارات، وكرواتيا، وكينيا، في حين تضم المجموعة الثانية منتخبات استراليا، وبولندا، وجنوب إفريقيا، وماليزيا، وسولوفينيا، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات إسبانيا، وكندا، والنمسا، والبرتغال.