قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دي بول: اللعب بجوار ميسي حلم تحقق في إنتر ميامي.. وبيكهام كان أحد أسباب قراري
مصطفى بكري يكشف سرّ أزمة الكهرباء بالجيزة
من جنسيات عربية مختلفة .. تفكيك شبكة دولية لتزوير التأشيرات في الكويت
متحديا بوتين .. ترامب يأمر بنشر غواصات نووية قرب روسيا ردًا على تهديدات ميدفيديف
محمد أبو العينين :الصناعة هي الإبداع والقيمة المضافة والفن
محمد أبو العينين: البورسلين الخاص بـ سيراميكا كليوباترا مطلوب بالاسم في اليابان
جيش لا يُهزم وقيادة تعرف تفاصيل المعركة.. مصطفى بكري يوجه رسالة للرئيس السيسي
التقدير لا يقاس بالأوسكار.. محسن رزق يرد على محيي إسماعيل
شاهد| رحلة أم مكة من بائعة فسيخ إلى تريند السوشيال ميديا.. كيف غيّرتها الشهرة؟
في أول مشاركة... منتخب مصر للسلة على الكراسى المتحركة يهزم كينيا والإمارات وإنجلترا ببطولة العالم
النائب محمد أبو العينين: 60% من الإنتاج يوزع محليا.. والبورسلين الخاص بنا يُطلب بالاسم
أبو العينين: الصناعة اليوم الترند العالمي.. والتطورات التقنية هي القيمة المضافة والفكر والإبداع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في أول مشاركة... منتخب مصر للسلة على الكراسى المتحركة يهزم كينيا والإمارات وإنجلترا ببطولة العالم

كرة السلة
كرة السلة
ياسمين تيسير

واصل منتخب مصر لكرة السلة على الكراسي المتحركة، تألقه اللافت في منافسات بطولة العالم لكرة السلة 3×3، والمقامة حاليًا في مدينة "صن سيتي" بجنوب إفريقيا، وتنتهي في الرابع من أغسطس الجاري.

ونجح منتخب مصر في تحقيق 3 انتصارات متتالية، اليوم الجمعة، على منتخبات كينيا والإمارات وإنجلترا، في أداء يعكس القوة والتطور الكبير الذي يشهده هذا الفريق.

جاءت البداية قوية أمام منتخب كينيا فى مباراته الأولى، التي أقيمت في العاشرة صباحا، وانتهت بفوز منتخب مصر بنتيجة 13-3، حيث فرض لاعبو الفراعنة، أشرف أبو زيد، توبة نجدي، مجدي طلعت، محمد فرج جمعة، سيطرتهم على مجريات اللقاء منذ اللحظات الأولى، ونجحوا في إنهاء المباراة لصالحهم بنتيجة مريحة، بفضل الانسجام الكبير بين اللاعبين وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم.

وفي اللقاء الثاني، واجه المنتخب المصري نظيره الإماراتي، والذي أقيم في الواحدة والنصف ظهرا، وقدم عرضًا فنيًا رائعًا جمع بين المهارة العالية والانضباط التكتيكي، ليحسم اللقاء لصالحه بنتيجة 12-11، ويؤكد عزمه على المنافسة بقوة في محاولة للذهاب بعيدا في البطولة.

أما المواجهة الثالثة، فكانت الأهم حتى الآن، حيث اصطدم منتخب مصر بنظيره الإنجليزي، أحد الفرق القوية المرشحة للصعود للأدوار العليا، لكن عزيمة لاعبي منتخب مصر، وإصرارهم على مواصلة سلسلة الانتصارات؛ كانت أقوى، لينجحوا في تحقيق فوز ثمين ومستحق بنتيجة 13-10، ما منحهم دفعة معنوية كبيرة نحو الأدوار العليا.

وتعكس هذه النتائج المتميزة حجم الجهد المبذول من المنظومة، رئيس البعثة عادل شريف عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة، ومدير البعثة المهندس عمرو صادق المدير التنفيذي لاتحاد كرة السلة على الكراسي المتحركة، اللذان وجها وقادا الفريق فنيا داخل الملعب؛ نظرا لخبراتهما التدريبية والإدارية الكبيرة في كرة السلة.

وكذلك الدور المهم لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة على الكراسى المتحركة، برئاسة مي زين الدين، في دعم الفريق، وتوفير كل سبل النجاح، فضلًا عن الروح القتالية العالية للاعبين الذين يمثلون مصر بكل فخر.

وعاشت بعثة المنتخب الوطنى لحظات سعيدة، وشارك أبناء الجالية المصرية المتواجدة في جنوب إفريقيا، فرحة المنتخب بانتصاراته التاريخية الرائعة في أول مشاركة له في بطولة كأس العالم.

ومن جهتها، أجرت مي زين الدين رئيسة الاتحاد، اتصالا هاتفيا مع بعثة منتخب مصر، هنأت خلاله اللاعبين والبعثة.

وأكدت مي زين الدين، فخرها بأبطال المنتخب، في أول مشاركة لهم ببطولة العالم IWBF World Open 3x3، مؤكدة أن الانتصارات القوية التي حققها المنتخب زادت من قيمة تمثيل مصر في هذا الحدث العالمي المهم.

وكشفت مي زين الدين، عن استمرار  البث المباشر والحصري لجميع مباريات المنتخب، عبر صفحة الاتحاد الرسمية على “فيس بوك”، بالتعليق العربي، وذلك بعد نجاح التجربة، وتفاعل الجمهور المصري والعربي مع منتخب مصر، وذلك في إطار التعاون الرسمي مع الاتحاد الدولي IWBF.

ومن المنتظر أن يواصل المنتخب الوطني مشواره في البطولة، حيث يواجه منتخب كرواتيا، غدا السبت، الساعة 11.40 دقيقة صباحا، بأمل تحقيق الفوز؛ ليتصدر مجموعته، وبالتالي الصعود إلى دور الثمانية للبطولة، وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى سجل اتحاد كرة السلة على الكراسي المتحركة حديث الإشهار، وسط متابعة واهتماما من الجماهير والداعمين، الذين يرون في هؤلاء الأبطال نموذجًا للإصرار والتحدي والإبداع .

ويشارك في البطولة، 14 منتخبا، تم توزيعهم على 3 مجموعات، ويخوض منتخب مصر المنافسات ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات بريطانيا، والإمارات، وكرواتيا، وكينيا، في حين تضم المجموعة الثانية منتخبات استراليا، وبولندا، وجنوب إفريقيا، وماليزيا، وسولوفينيا، بينما تضم المجموعة الثالثة منتخبات إسبانيا، وكندا، والنمسا، والبرتغال.

كرة السلة السلة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أم مكة

بعد إخلاء سبيلها.. التحفظ على البلوجر أم مكة للمرة الثانية بقسم الشرطة

رئيس اتحاد المهن الطبية إلى جوار نقيب الأطباء البيطريين ونقيب الأسنان

"والله لأوريك".. رئيس اتحاد المهن الطبية يهدد نقيب البيطريين أمام الجمعية العمومية

تنسيق الدبلومات 2025

رسميا.. الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

كفارة من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية

كفارة من ترك صلاة الجمعة ثلاث مرات متتالية .. عليك 4 أمور واجبة

المتوفي

انقذ الجمهور .. تفاصيل وفاة الشاب حسام ضحية حفل محمد رمضان

ارشيفي

الأردن.. إحباط محاولة لاختراق الحدود.. وتدخل عاجل للقوات المسلحة

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025

وزير التعليم العالي

85 ألف طالب يسجلون في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بيطري الغربية: تحصين 228 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

سائق الجرار

مصرع سائق في انقلاب جرار زراعي داخل ترعة ببني سويف

شواطئ بورسعيد تستقبل الآلاف من الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع

شواطئ بورسعيد تستقبل آلاف الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع

بالصور

شاهد| رحلة أم مكة من بائعة فسيخ إلى تريند السوشيال ميديا.. كيف غيّرتها الشهرة؟

ام مكة قبل وبعد الشهرة
ام مكة قبل وبعد الشهرة
ام مكة قبل وبعد الشهرة

بعد القبض عليها .. من هي البلوجر أم مكة وتفاصيل جديدة تثير الجدل

أم مكة
أم مكة
أم مكة

طريقة عمل صينية الباذنجان باللحم المفروم فى الفرن

صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن
صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن
صينية الباذنجان باللحم المفروم في الفرن

تشابك بالأيدي في عمومية اتحاد المهن الطبية | تفاصيل مثيرة| صور

اشتباكات بعمومية المهن الطبية
اشتباكات بعمومية المهن الطبية
اشتباكات بعمومية المهن الطبية

فيديو

خناقه سوزى وياسمين الخطيب

عايزة 100 ألف جنيه .. تفاصيل خناقة ياسمين الخطيب وسوزي الأردنية

حفل محمد رمضان

محاولة اغتيــ.ال نمبر وان!| وفــ.اة ومصابين وهلع في حفل محمد رمضان في الساحل .. اعرف القصة

كوكب الارض

أعداء كوكبنا| عالم فلك يحذر من جسم يقترب من الأرض.. ما القصة؟

شريكة سفاح التجمع

استغلت بنتها.. الطعن على الحكم الصادر ضد أم شهد شريكة سـ.فـ.اح التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد