إعلان جوجل عن Gemini في Super Bowl يثير الجدل.. خطأ لم يكن حتى من الذكاء الاصطناعي!

يبدو أن جوجل لا تستطيع الهروب من الجدل المحيط بحملتها الإعلانية خلال Super Bowl للترويج لنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini.

وبدأت القصة على أنها معلومات خاطئة نتجت عن "هلوسة" الذكاء الاصطناعي، وهو أمر سيئ بحد ذاته، لكن الحقيقة تبينت أنها أسوأ من ذلك: الخطأ لم يكن من Gemini أساسًا!

ما القصة؟

أعلنت جوجل عن حملة إعلانية ضخمة خلال Super Bowl 2024، تشمل 50 قصة منفصلة تسلط الضوء على شركات صغيرة في كل ولاية أمريكية استخدمت أدوات Gemini في أعمالها.

إحدى هذه الإعلانات ركزت على متجر الجبن الشهير Wisconsin Cheese Mart في ولاية ويسكونسن، حيث زُعم أن الشركة استخدمت Gemini لإنشاء نصوص لموقعها الإلكتروني.

لكن أحد تلك النصوص زعم أن جبن الجودا يشكل 50-60% من استهلاك الجبن العالمي، وهو ادعاء غير صحيح! وبعد تعرض جوجل لموجة انتقادات، قامت بتعديل النص في الإعلان لإزالة هذه المعلومة الخاطئة.

المفاجأة الكبرى: الخطأ لم يكن من Gemini أصلاً!

بفضل أرشيف الإنترنت، تم الكشف عن أن النص الذي زعمت جوجل أنه ناتج عن Gemini كان موجودًا على موقع الشركة منذ عام 2020!، لكن الأمر الجيد أن Gemini ليس المسؤول عن المعلومة الخاطئة.

أما الأمر السيئ لإان Gemini لم يكتب أي شيء في الموقع أصلًا، رغم أن جوجل ادّعت ذلك في إعلانها!

سقطة محرجة لجوجل

الموقف أصبح أكثر إحراجًا عندما سارع مسؤول في جوجل إلى الدفاع عن الإعلان علنًا. حيث نشر جيري ديشلر، رئيس قسم تطبيقات السحابة في جوجل، تغريدة أكد فيها أن "النص ليس هلوسة" وأن “Gemini يستند إلى الويب”، لكن بعد الكشف عن الحقيقة، اتضح أن Gemini لم يكتب النص أصلاً!

هذا يضع جوجل في موقف حرج جدًا، فهي دافعت عن ذكائها الاصطناعي لنشر معلومة خاطئة، ليتبين لاحقًا أن الأداة لم تكن حتى جزءًا من النصوص المستخدمة! والأسوأ من ذلك، أنها كانت على وشك إنفاق ملايين الدولارات على حملة إعلانية تقدم أمثلة مزيفة لقدرات Gemini.