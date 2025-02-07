جوجل تحذف تعهدها بعدم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للأسلحة

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط التقنية والسياسية، أزالت شركة جوجل تعهدها السابق بعدم تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي للاستخدامات العسكرية، وخاصة في مجال الأسلحة.

ويأتي هذا التغيير وسط تصاعد الاهتمام العالمي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات الدفاعية، ومع سعي الحكومات والشركات الكبرى لتعزيز قدراتها التكنولوجية في هذا المجال.

تحول استراتيجي في سياسات جوجل

كان موقف جوجل تجاه استخدام الذكاء الاصطناعي في التطبيقات العسكرية واضحًا منذ عام 2018، عندما تعهدت الشركة بعدم تطوير تقنيات يمكن استخدامها في الأسلحة، وذلك بعد احتجاجات داخلية من موظفيها على مشروع Maven، الذي كان يهدف إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الطائرات المسيرة لصالح وزارة الدفاع الأمريكية.

ووفقًا لتقارير حديثة، أزالت جوجل- بهدوء- هذا التعهد من سياساتها، مما يفتح الباب أمام احتمالية انخراطها مجددًا في مشاريع عسكرية تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

لماذا هذا التغيير الآن؟

هناك عدة عوامل قد تكون وراء هذا التحول في موقف جوجل، أبرزها:

السباق التكنولوجي العالمي: مع تصاعد التوترات الجيوسياسية، تسعى الحكومات الغربية إلى تعزيز شراكاتها مع كبرى شركات التكنولوجيا لتطوير أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة للأغراض الدفاعية. ضغط المنافسة مع مايكروسوفت وأمازون: تمتلك مايكروسوفت وأمازون عقودًا ضخمة مع وزارة الدفاع الأمريكية، وتعملان على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي للجيش، مما قد يكون دفع جوجل إلى مراجعة موقفها. التوسع في قطاع الدفاع والأمن السيبراني: الذكاء الاصطناعي أصبح عنصرًا أساسيًا في الأمن السيبراني والاستخبارات العسكرية، وهو سوق ضخم قد ترغب جوجل في الاستفادة منه.

ردود الفعل والانتقادات

لم يمر هذا التغيير دون ردود فعل غاضبة، حيث أعرب العديد من الناشطين في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي عن قلقهم من أن تسهم جوجل في تطوير تقنيات يمكن استخدامها في النزاعات المسلحة.

كما أن بعض موظفي الشركة قد يعيدون إحياء موجة الاحتجاجات التي اندلعت سابقًا بسبب مشروع Maven.

ما التالي لجوجل؟

رغم عدم وجود إعلان رسمي عن مشاريع عسكرية جديدة، فإن حذف التعهد يشير إلى أن جوجل لم تعد تستبعد العمل في هذا المجال.

ومع تصاعد الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي العسكري عالميًا، قد يكون هذا القرار جزءًا من إعادة تموضع استراتيجي للشركة في سوق التكنولوجيا الدفاعية.