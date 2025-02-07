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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطرح ميزة حذف رسائل RCS للجميع.. خطوة جديدة لتعزيز الخصوصية

رسائل RCS
رسائل RCS

في خطوة طال انتظارها، بدأت جوجل في طرح ميزة جديدة تتيح لمستخدمي رسائل RCS (Rich Communication Services) إمكانية حذف الرسائل للجميع، وهي خاصية مشابهة لما هو متاح في تطبيقات الدردشة الشهيرة مثل واتساب وتيليجرام. 

تأتي هذه الميزة في إطار جهود جوجل المستمرة لتعزيز تجربة المستخدم وتوفير مزيد من التحكم في الرسائل التي يتم إرسالها عبر تطبيق الرسائل الافتراضي على أندرويد.

كيف تعمل ميزة حذف رسائل RCS للجميع؟

الميزة الجديدة ستسمح للمستخدمين بحذف الرسائل التي تم إرسالها عبر RCS، سواء على أجهزتهم أو على أجهزة المستلمين، خلال مدة زمنية محددة. ووفقًا للتقارير الأولية، فإن الميزة ستعمل وفقًا للآتي:

عند الضغط مطولًا على رسالة مرسلة، سيظهر خيار "حذف للجميع" إلى جانب خيار "حذف لي فقط".

في حال اختيار "حذف للجميع"، سيتم إزالة الرسالة من المحادثة لدى جميع الأطراف، مع إمكانية ظهور إشعار يفيد بأن الرسالة قد تم حذفها.

هناك حد زمني للحذف، حيث قد يتمكن المستخدم من حذف الرسالة خلال بضع دقائق أو ساعات من إرسالها، على غرار ما هو متاح في التطبيقات المنافسة.

لماذا تعد هذه الميزة مهمة؟

1. تعزيز الخصوصية والتحكم

يتيح حذف الرسائل للمستخدمين فرصة تصحيح الأخطاء أو استعادة الرسائل المرسلة بالخطأ، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة في المحادثات الحساسة أو عند إرسال رسالة إلى الشخص الخطأ.

2. منافسة تطبيقات المراسلة الأخرى

تأتي هذه الميزة في وقت تحاول فيه جوجل تعزيز مكانة RCS كمنافس قوي لتطبيقات المراسلة الفورية مثل واتساب، ماسنجر، وسناب شات. ومع دعم RCS للميزات الحديثة مثل الرسائل المشفرة والصور عالية الجودة، فإن إضافة ميزة الحذف للجميع تجعل الخدمة أكثر جاذبية.

3. تحسين تجربة المستخدم في أندرويد

بما أن تطبيق Google Messages هو التطبيق الافتراضي للرسائل النصية على معظم هواتف أندرويد، فإن هذه الميزة ستساعد في تحسين تجربة المستخدم، خاصة مع تزايد اعتماد المستخدمين على RCS كبديل أكثر تطورًا من SMS التقليدي.

موعد الإطلاق والتوفر

لم تعلن جوجل رسميًا عن تاريخ الإطلاق النهائي للميزة، ولكن تم رصدها في النسخ التجريبية الأخيرة من تطبيق "Google Messages". ومن المتوقع أن تصل بشكل تدريجي للمستخدمين حول العالم خلال الأشهر المقبلة.

هل هناك قيود على الميزة؟

قد لا تعمل الميزة مع الرسائل القديمة التي تم إرسالها قبل تفعيلها.

يعتمد الحذف على دعم الطرف المستقبل لتقنية RCS، فإذا كان يستخدم هاتفًا لا يدعم RCS، فقد لا يتم حذف الرسالة من جانبه.

قد يكون هناك حد زمني قصير للحذف، وهو أمر ستحدده جوجل عند الإطلاق الرسمي.

ختامًا

تمثل ميزة حذف رسائل RCS للجميع خطوة كبيرة نحو تحسين تجربة المراسلة على أجهزة أندرويد، مما يعزز قدرة RCS على منافسة التطبيقات الأخرى. ومع استمرار جوجل في تطوير تطبيق الرسائل، يمكن أن نشهد مزيدًا من التحسينات التي تجعل RCS البديل المستقبلي الحقيقي لـ SMS.

جوجل RCS ميزة حذف رسائل RCS

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