التقدير لا يقاس بالأوسكار.. محسن رزق يرد على محيي إسماعيل

علق المخرج المسرحي محسن رزق، على تصريحات الفنان محيي إسماعيل، التي أثارت جدلًا واسعًا؛ بعد تكريمه في الدورة الحالية من المهرجان القومي للمسرح المصري، والتي وصف فيها التكريم بأنه “مجاملة بايخة” لا ترضيه، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى ما يشبه جائزة “الأوسكار” وربما مكافأة مالية.

وكتب رزق، عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”: "في لحظات كان من المفترض أن تكون للفرحة والامتنان، صُدمت- ككثيرين- من تصريحات الفنان القدير محيي إسماعيل، ليس فقط من مضمونها، ولكن من الإحساس بأن فنانًا بحجمه وتاريخه ربما يكون قد وصل إلى مرحلة لا يجد فيها دفء الاعتراف بقيمته، وهذا أمر مؤلم".

وأضاف: "رغم الاحترام الكامل لتاريخ محيي إسماعيل، إلا أن طريقة التعبير جاءت محبطة، فيها استهزاء بمجهود كبير، واستخفاف بمهرجان قومي يحاول- رغم التحديات- أن يُكرّم رموز الفن بروح صادقة، لا من أجل لقطات كاميرا".

وأشاد رزق برئيس المهرجان الفنان محمد رياض، وكتب: "شاهدت بعيني فنانًا يتحرك بحب وصدق، يحترم الجميع ويتابع أدق التفاصيل بنفسه، ورغم الهجوم اختار الصمت النبيل، وهو ليس ضعفًا بل سلوك الكبار".

كما وجّه تحية للدكتور عادل عبده، مشيرًا إلى دوره الإداري والفني في إدارة المهرجان بروح تعاون ومحبة لكل الفنانين.

ووجه محسن رزق، عتابًا للفنان محيي إسماعيل، قائلًا: "قد يُخطئ المرء في التعبير عن ألمه، لكن لا يليق أن ينسى كم الأيادي التي حاولت أن تُصافحه بمحبة"، مضيفًا: “إذا أردت أن تُكرّم… فاختر أن تكون كريمًا في ردك قبل أن تنتظر كَرَمَ من كَرَّمك”.

وأكد رزق أن الكرم لا يقتصر على العطاء المادي، بل يشمل أيضًا السلوك والتعبير والرد، داعيًا إلى احترام كل جهد صادق في خدمة الفن.

وختم بتوجيه الشكر لفريق عمل المهرجان القومي للمسرح؛ على إخلاصهم ومساهمتهم في إثراء الفن المصري.