وجهة نظرك مادية| عضو بالقومي للمسرح ترد على محيي إسماعيل بسبب تكريمه

علقت الكاتبة المسرحية وعضو اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح، رشا عبدالمنعم، على تصريحات الفنان محيي إسماعيل التي انتقد فيها تكريمه ضمن فعاليات الدورة الحالية من المهرجان، معتبرًا أنه لا يليق به وأنه كان يستحق "تكريمًا أكبر وقيمة مادية".

وقالت عبدالمنعم في منشور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أتحدث بصفتي عضوًا في اللجنة العليا للمهرجان ومسؤولة تمامًا عن اختيار المكرمين، وليس دفاعًا عن اللجنة، لأننا لسنا في موضع اتهام من الأساس".

وأضافت: "اختيارات المكرمين هذا العام لاقت رضا معظم المسرحيين، وراعينا في قراراتنا معايير دقيقة تتعلق بالاستحقاق والأثر، وشمل التنوع مجالات التأليف، والإخراج، والسينوغرافيا، والتمثيل، مع التركيز على وجود علاقة أصيلة بالمسرح، وتحقيق العدالة الثقافية والامتداد الجغرافي، بالإضافة إلى تمثيل جهات الإنتاج المختلفة سواء مسرح الدولة أو المستقل أو القطاع الخاص".

وتابعت: "تكريم الفنان محيي إسماعيل جاء ضمن هذه المعايير، وليس استثناءً عنها، فهو أحد مؤسسي مسرح الـ100 كرسي، وله رصيد في المسرح، كما أنه تجاوز سن الـ85 عامًا، وربما لا تتاح له فرصة أخرى لتكريم مسيرته المسرحية.. هذه كانت حسابات اللجنة العليا، ولم تكن هناك أي نية للمجاملة، فكيف يمكن لـ15 عضوًا باللجنة أن يتفقوا على مجاملة شخص بعينه؟".

وحول ما قاله إسماعيل بعد التكريم، أكدت رشا عبدالمنعم أن ما حدث يعكس "طبيعة شخصية وآراء فردية"، قائلة: “هو يرى أن التكريم الحقيقي في هذا العمر يجب أن يكون ماديًا، نظرًا لاحتياجاته في هذه المرحلة وتراجع قدرته على العمل وجهة نظره مادية بحتة، وأختلف معها بالتأكيد”.

وفيما يخص الدعوات لسحب التكريم، شددت عبدالمنعم على أن “التكريم لا يُسحب، ولا ينبغي إعادة تقييم الفنان بسبب موقف شخصي، فكل فنان مسؤول عن صورته أمام الجمهور، مضيفة: ”المهرجان القومي للمسرح أكبر من الإنسياق إلى منطقة رد الفعل تجاه سلوك فردي هو كفنان تصرف بما يراه مناسبًا له، ونحن في اللجنة تصرفنا بما يليق بقيمة المهرجان".