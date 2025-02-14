بتراجع 2% ..استثمارات صناديق التأمين الخاصة تسجل 2.2 مليار جنيه

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال أكتوبر 2024 بنسبة 2.8 % على أساس سنوي.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقريرها الشهري حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر أكتوبر من العام 2024 أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.23 مليار جنيه مقابل 2.28 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2023 بانخفاض 2.3 %.

وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.

استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال 2023

يذكر أن القيمة التقديرية لاستثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغت حوالي 132.7 مليار جنيه في نهاية عام 2023، مقابل نحو 118.6 مليار جنيه بنهاية 2022، بمعدل نمو 11.9%.

عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة في مصر 753 صندوقا حتى نهاية 2023، فيما بلغ عدد الصناديق السارية منها 676 صندوقا بالإضافة لـ 77 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 مليون عضو، و باجمالي قيمة اشتراكات سنوية تقدر بنحو 15.2مليار جنيه حتى نهاية 2023 مقابل 13.4 مليار جنيه حتى نهاية 2022 بنمو 19%، بحسب تقارير سنوية صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وبلغ صافي الدخل من الاستثمارات بنهاية 2023 نحو 16.08 مليار جنيه مقارنة 13.8 مليار جنيه في 2022 بمعدل نمو 28%، وهذه الأرقام توضح الدور الهام الذي تلعبه صناديق التأمين الخاصة على المستوى القومي.