جمال السعيد: مشروع الجينوم المصري على وشك الاكتمال

أكد د. جمال السعيد، أستاذ جراحة الأورام بكلية طب جامعة القاهرة، أن الطفرات الجينية هي حروف أبجدية للغة الخلق، مشيرا إلى أن تلك الحروف أو الجمل الوراثية تصل لـ500 كتاب.

وقال د. جمال السعيد خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، إن مشروع الجينوم المصري على وشك الاكتمال، مضيفا: أي جين به عيب من 30 ألف جين بجسد الإنسان يمكن أن يزال ويحل مكانه جين سليم، من خلال الذكاء الاصطناعي.

وأضاف أستاذ طب جراحة الأورام: هناك فكرة مطروحة تقول إن بنكرياس الإنسان لو تم زرعه في حيوان مثل (الجاموس) يمكن أن ينتج لبنا ممزوجا بالأنسولين الذي يكون علاج لأمراض السكر.

وتابع : الصمامات البيولوجية هي عبارة عن صمام مصنوع من مادة لينة، ويمكن استخدام صمامات خنزير «غينيا» لزراعها في الإنسان بشرط الحصول على أدوية سيولة.

وبشأن حكم زراعة الأعضاء دينيا، استكمل قائلا: الدين في مصر منع نقل عضو من إنسان ميت لآخر حي، والسعودية وبعض الدول العربية تصرح بمثل هذه العمليات.