بيسيرو: الزمالك يلعب مثل أفضل الفرق في العالم

كشف الإعلامي أمير هشام، عن رأي مدير الفني الجديد لنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه بيسيرو خلال تصريحاته التليفزيونية حول أكثر فريق في أوروبا يشبه الزمالك.

وكتب أمير هشام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "بيسيرو عن أكثر فريق في أوروبا يشبه الزمالك



لا يمكن مقارنة الأسلوب لكنني أستطيع أن أقول أن الزمالك يلعب مثل أفضل الفرق في العالم، هذه الفرق التي تفوز بالعديد من الألقاب".

غيابات الزمالك أمام بتروجت

- مصطفى شلبي بسبب تراكم بطاقات صفراء

- محمد شحاتة بسبب تراكم بطاقات صفراء

- محمد عواد بسبب تراكم بطاقات صفراء

- محمود جهاد بسبب الطرد أمام فاركو

- ناصر ماهر بسبب عقوبة إيقاف 3 مباريات بعد الطرد أمام الإسماعيلي

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبتروجت فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسعة الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.