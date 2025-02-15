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تركا طفلين .. قرية بالمنوفية تودع منجدا وزوجته توفيا نتيجة تسريب غاز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تركا طفلين .. قرية بالمنوفية تودع منجدا وزوجته توفيا نتيجة تسريب غاز

ضحايا تسريب الغاز في المنوفية
ضحايا تسريب الغاز في المنوفية
مروة فاضل

أصوات القرآن في جميع أنحاء القرية وسيدات يتشحن بالسواد تسير في طرقات القرية ومنزل أمامه الجيران وبكاء وصراخ أم علي فقد ابنها الوحيد.. هكذا هو الحال في قرية منشية عبد المنعم رياض بمركز قويسنا في محافظة المنوفية.

بداية القصة: 

عقب صلاة الجمعة توجه الاب للاطمئنان علي نجله ولكن أخذ يطرق الباب ولكن دون رد حاول الاتصال ولكن جاء رد الحفيد “ بابا وماما نايمين يا جدو مش عاوزين يردوا علينا ”.

قلق الأسرة: 

نزل الاب سريعا وأحضر سلما للصعود إلي داخل شقة نجله ليتفاجي بأن نجله متوفي أمام باب الحمام وزوجته علي السرير ليصرخ الأب بصرخات طالت أنحاء القرية “ الحقوني العيال ماتت ” 

نقل الزوجين الي المستشفي واكتشاف الوفاة: 

ظنت الأسرة أنهم في حالة اغماء ولكن كانت المفاجأة بأن الزوجين متوفيان نتيجة اختناق نتيجة تسريب الغاز، بينما تم عمل غسيل معدة للطفلين واصبحا بصحة جيدة.

جنازة حاشدة خرج فيها جميع أبناء القرية: 

وفي جنازة حاشدة خرجت الجثامين واحد تلو الآخر عقب أداء صلاة الجنازة عليهم وتم تشييع الجثامين الي مثواهم الأخير في مقابر الأسرة بالقرية وسط صراخ وبكاء السيدات.

ما قالته الأسرة بعد وفاة الزوجين:

قال عم المتوفي، أن سماح وحسين أبناء موت وكانوا يحبون بعض كثيرا وتزوجوا منذ ٨ سنوات وانجبوا محمد ٨ سنوات وحور ٥ سنوات ووفاتهم صدمة كبيرة حيث أن حسين هو الابن الوحيد لأسرته بين شقيقتين فقط.

واضاف أنه قبل وفاتهم بيوم اعدوا عيد ميلاد لنجلتهم الصغيرة، مؤكدا أن الأطفال نجوا من الحادث حيث كانوا في غرفة علي الشارع وتأثروا من الرائحة ولكن تم إنقاذهم ويقيمون الان مع شقيق والدتهم.

وأوضح أن الوفاة صدمة كبيرة للجميع فكان حسين وزوجته محبوبان من الجميع ويتمتعان بالسمعة الطيبة حيث يعمل حسين منجد وترك طفلين صغيرين.

https://www.facebook.com/share/v/19yJcGFnsZ/

المنوفية محافظة المنوفية تسريب غاز

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