قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طرق الكشف على شركات السياحة المرخصة لتنفيذ «عُمرة رمضان» .. اعرف سعرها
مصر تقدم الرعاية الكاملة للمصابين الفلسطينيين
بشرى | موعد صرف معاشات شهر مارس 2025.. تفاصيل
آخر تحديث لأقل سعر دولار اليوم 16-2-2025
للنساء فوق الـ50.. 3 نصائح للحفاظ على لياقتك البدنية
هناك فترة انتقالية.. النائب محمد عطية الفيومي يكشف مستجدات قانون الايجار القديم
مش ذبحة صدرية.. معلومات لا تعرفها عن مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي
إسرائيل تتجه نحو الانسحاب من جنوب لبنان .. تفاصيل
رجل الأعمال حاول خداعنا وفشل.. الطبيب المعالج لـ«مرام أسامة» يكشف المستور في جريمة القاهرة الجديدة
حبس 3 متهمين واخلاء سبيل 6 آخرين بكفالة في مشاجرة مع وكلاء نيابة بالمحلة
جنوب سيناء تنتهي من تعبئة قافلة غذائية للفلسطينيين.. والشباب المتطوعون: «غزة في القلب»
هانى رمزي يحتفل بخطوبة نجله على فتاة من خارج الوسط الفنى .. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جنوب سيناء تنتهي من تعبئة قافلة غذائية للفلسطينيين.. والشباب المتطوعون: «غزة في القلب»

تحميل قافلة غزة باستاد طور سيناء
تحميل قافلة غزة باستاد طور سيناء
ايمن محمد

انتهت محافظة جنوب سيناء تعبئة قافلة غزة الغذائية وضمت 15 شاحنة مليئة بمختلف المواد الغذائية لإرسالها لأهل غزة و قد توافد كثير من الشباب المتطوعين لتعبئة القافلة قائلين: "غزة في القلب" ونتمني  نوصل هذه القافلة حتي منازل أهل غزة .

ومن المتوقع أن تنطلق القافلة صباح اليوم الأحد متجهة مباشرة إلى رفح ومنها إلي غزة الفلسطينية .

وقال مصطفي سعد أحد المواطنين المتطوعين في تحميل قافلة غزة الغذائية إن الجميع يود المشاركة في قافلة غزة، مشيرًا إلي إن غزة في قلب كل مصري .

 وكان قد تطوع عشرات الشباب والأطفال للعمل في تعبئة وتحميل وتجميع  عشرات الاطنان من المواد الغذائية لاهالي غزة الفلسطينية مع انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية  الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما لغزة .

والتقى موقع "صدى البلد" مع الشباب المتطوعين  تعبئة وتحميل المواد الغذائية حيث قال عبد الله دعبس المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر  بجنوب سيناء إن الجميع يعمل مثل خلية النحل منذ أيام لتعبئة قافلة غزة  بتعاون جميع الجهات مشيرا إلي هناك إقبالاً من الشباب للتطوع للعمل في تعبئة القافلة.

وقال محمد العربي من شباب الهلال الأحمر المتطوعين: إنه يعمل متطوعا منذ ثلاث سنوات  في العمل التطوعي  ولكن تجربة تعبئة قافلة غزة   من افضل التجارب لأنه يشعر بالروح الجميلة للشباب بطور سيناء، خاصة لغزة الغالية علي قلب كل مصري .

وأشار مصطفي صابر  من جمعية الكشافة البحرية بجنوب سيناء إلى أن  الفرق الكشفية شاركت كمتطوعين للواجب الوطني عليهم لتطبيق وعد الكشافة في مساعدة الناس خاصة أن أهل غزة أخوة لنا جميعا .

وأضافت الطفلة جني محمد ممدوح  من زهران المرشدات الكشفية بطور سيناء أنها جاءت لتساعد من أجل الإخوة في غزة من أجل مساعدة الناس في جميع ظروفهم .

وأشاد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية تجاه الأشقاء في فلسطين، مؤكدًا أن الشعب المصري دائمًا يمد يد العون لأشقائه في الأوقات الصعبة. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن مساعي محافظة جنوب سيناء لمساندة أهل غزة، وتعكس روح التضامن الوطني في مواجهة التحديات الإنسانية.

وأشار إلى أن الحملة لاقت تجاوبًا كبيرًا من التجار ورجال الاعمال والمستثمرين والمواطنين في المحافظة، حيث توافد العديد من أبناء سيناء على مراكز جمع التبرعات للمساهمة في هذه الحملة التي تعتبر جزءًا من التزام مصر المستمر بقضية فلسطين، كما شارك في الاستعدادات عدد كبير من شباب المحافظة مما يؤكد الروح الوطنية لدى كافة الاعمار .

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن شكره وتقديره لكل من ساهم في المبادرة، داعيًا المزيد من المواطنين للتفاعل مع الحملة والعمل على تخفيف معاناة الاشقاء من اهالى غزه.

وكانت قد بدأت محافظة جنوب سيناء لإطلاق قافلة مساعدات لإغاثة أشقائنا في غزة، تتضمن مواد غذائية، وبلح ومياه، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والهلال الأحمر.

وتجري أعمال التجهيز والإعداد داخل استاد طور سيناء الرياضي، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة عدد كبير من أبناء مدينة الطور، وفريق الكشافة من مختلف المراحل العمرية بداية من 5 سنوات.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور خالد مبارك، وجّه بتجميع كميات المواد الغذائية بالصالة المغطاة باستاد الطور الرياضي، تمهيدًا لوضعها في كراتين بواسطة شباب المدينة من فرق الكشافة والمتطوعين.

وأوضح وكيل الوزارة  أن كمية المواد الغذائية التي جرى استلامها بلغت نحو 60  طنًا، وتتضمن " سكر، أرز، دقيق، مكرونة، سمن، زيت، مربى، ملح، مياه معدنية، بلح"، مشيرا إلى أنه سيجري وضع هذه المواد الغذائية في كراتين تمهيدا لشحنها على متن 15 شاحنة إلى ميناء رفح في منتصف فبراير الجاري، ومنه إلى أشقائنا  في غزة.

جنوب سيناء غزة موعد انطلاق قافلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة رسميًا

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة رسميًا

سفاح الإسكندرية

مكنتش ليلة حمراء .. سفاح الإسكندرية يعترف بجرائمه ويكشف الأسباب

محمود الخطيب

تحدث عنه شوبير وأقرّه مرتضى منصور.. تفاصيل مرض محمود الخطيب

رسميا قبل رمضان .. موعد مرتبات شهر فبراير 2025

رسميا قبل رمضان .. موعد مرتبات شهر فبراير 2025

سقوط امطار

أمطار 48 ساعة | بيان مهم من الأرصاد

حالة الطقس

سقوط أمطار .. إعلان رسمي من الأرصاد

صورة من داخل العقار

الفيزا كشف هوية الضحية.. تفاصيل جديدة في قضية سفــ.اح المعمورة

سمير فرج

سمير فرج: الرئيس السيسي رفض عرضا أمريكيا بتولي مصر إدارة غزة مقابل 3 مليارات دولار

ترشيحاتنا

أرشيفية

مسؤول سابق بفريق التفاوض الإسرائيلي: نتنياهو لا يوجه ببدء مفاوضات المرحلة 2

أرشيفية

3 شهداء و 5 جرحى في استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة جنوبي لبنان

أرشيفية

المجلس السياسي لحزب الله: منع الطائرة الإيرانية من دخول لبنان إهانة للدولة

بالصور

مش ذبحة صدرية.. معلومات لا تعرفها عن مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمود الخطيب

هانى رمزي يحتفل بخطوبة نجله على فتاة من خارج الوسط الفنى .. صور

هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله
هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله
هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله

فوائد لا تحصى لمرضى السكري عند تناول الجزر .. تعرف عليها

فوائد تناول الجزر لمرضى السكري
فوائد تناول الجزر لمرضى السكري
فوائد تناول الجزر لمرضى السكري

دماء ورموز غريبة.. البوستر الرسمي لـ جمال سليمان في مسلسل أهل الخطايا رمضان 2025

جمال سليمان
جمال سليمان
جمال سليمان

فيديو

إبرام نشأت مع تقى الجيزاوي

مفاجأة غير محسوبة | إبرام نشأت يكشف حقيقة المشاهد الفاضحة في أوراق التاروت ..فيديو

وصية إنجي مراد

وصية موجعة.. شقيق إنجي مراد يكشف عن وصيتها الأخيرة قبل رحيلها

سالي عبدالسلام

"ابقوا شيلوا رموشي".. الإعلامية سالي عبد السلام تكشف عن وصيتها

مى عمر

رمضان 2025 .. فوقنا خلاص | الأغنية الدعائية لمسلسل إش إش تتخطى المليون مشاهدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد