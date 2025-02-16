جنوب سيناء تنتهي من تعبئة قافلة غذائية للفلسطينيين.. والشباب المتطوعون: «غزة في القلب»

انتهت محافظة جنوب سيناء تعبئة قافلة غزة الغذائية وضمت 15 شاحنة مليئة بمختلف المواد الغذائية لإرسالها لأهل غزة و قد توافد كثير من الشباب المتطوعين لتعبئة القافلة قائلين: "غزة في القلب" ونتمني نوصل هذه القافلة حتي منازل أهل غزة .

ومن المتوقع أن تنطلق القافلة صباح اليوم الأحد متجهة مباشرة إلى رفح ومنها إلي غزة الفلسطينية .

وقال مصطفي سعد أحد المواطنين المتطوعين في تحميل قافلة غزة الغذائية إن الجميع يود المشاركة في قافلة غزة، مشيرًا إلي إن غزة في قلب كل مصري .

وكان قد تطوع عشرات الشباب والأطفال للعمل في تعبئة وتحميل وتجميع عشرات الاطنان من المواد الغذائية لاهالي غزة الفلسطينية مع انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي دعما لغزة .

والتقى موقع "صدى البلد" مع الشباب المتطوعين تعبئة وتحميل المواد الغذائية حيث قال عبد الله دعبس المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر بجنوب سيناء إن الجميع يعمل مثل خلية النحل منذ أيام لتعبئة قافلة غزة بتعاون جميع الجهات مشيرا إلي هناك إقبالاً من الشباب للتطوع للعمل في تعبئة القافلة.

وقال محمد العربي من شباب الهلال الأحمر المتطوعين: إنه يعمل متطوعا منذ ثلاث سنوات في العمل التطوعي ولكن تجربة تعبئة قافلة غزة من افضل التجارب لأنه يشعر بالروح الجميلة للشباب بطور سيناء، خاصة لغزة الغالية علي قلب كل مصري .

وأشار مصطفي صابر من جمعية الكشافة البحرية بجنوب سيناء إلى أن الفرق الكشفية شاركت كمتطوعين للواجب الوطني عليهم لتطبيق وعد الكشافة في مساعدة الناس خاصة أن أهل غزة أخوة لنا جميعا .

وأضافت الطفلة جني محمد ممدوح من زهران المرشدات الكشفية بطور سيناء أنها جاءت لتساعد من أجل الإخوة في غزة من أجل مساعدة الناس في جميع ظروفهم .

وأشاد الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية تجاه الأشقاء في فلسطين، مؤكدًا أن الشعب المصري دائمًا يمد يد العون لأشقائه في الأوقات الصعبة. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن مساعي محافظة جنوب سيناء لمساندة أهل غزة، وتعكس روح التضامن الوطني في مواجهة التحديات الإنسانية.

وأشار إلى أن الحملة لاقت تجاوبًا كبيرًا من التجار ورجال الاعمال والمستثمرين والمواطنين في المحافظة، حيث توافد العديد من أبناء سيناء على مراكز جمع التبرعات للمساهمة في هذه الحملة التي تعتبر جزءًا من التزام مصر المستمر بقضية فلسطين، كما شارك في الاستعدادات عدد كبير من شباب المحافظة مما يؤكد الروح الوطنية لدى كافة الاعمار .

وأعرب محافظ جنوب سيناء عن شكره وتقديره لكل من ساهم في المبادرة، داعيًا المزيد من المواطنين للتفاعل مع الحملة والعمل على تخفيف معاناة الاشقاء من اهالى غزه.

وكانت قد بدأت محافظة جنوب سيناء لإطلاق قافلة مساعدات لإغاثة أشقائنا في غزة، تتضمن مواد غذائية، وبلح ومياه، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والهلال الأحمر.

وتجري أعمال التجهيز والإعداد داخل استاد طور سيناء الرياضي، تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة، وبمشاركة عدد كبير من أبناء مدينة الطور، وفريق الكشافة من مختلف المراحل العمرية بداية من 5 سنوات.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن الدكتور خالد مبارك، وجّه بتجميع كميات المواد الغذائية بالصالة المغطاة باستاد الطور الرياضي، تمهيدًا لوضعها في كراتين بواسطة شباب المدينة من فرق الكشافة والمتطوعين.

وأوضح وكيل الوزارة أن كمية المواد الغذائية التي جرى استلامها بلغت نحو 60 طنًا، وتتضمن " سكر، أرز، دقيق، مكرونة، سمن، زيت، مربى، ملح، مياه معدنية، بلح"، مشيرا إلى أنه سيجري وضع هذه المواد الغذائية في كراتين تمهيدا لشحنها على متن 15 شاحنة إلى ميناء رفح في منتصف فبراير الجاري، ومنه إلى أشقائنا في غزة.