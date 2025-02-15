سر لعنة الفراعنة.. زاهي حواس ضيف «إحكي» مع دينا يحيى

يحل الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، ضيفًا على الإعلامية دينا يحيى، في حلقة جديدة من بودكاست إحكي.

ويتحدث زاهي حواس في الحلقة، عن كواليس وأسرار وحكايات مختلفة لم تُحكَ من قبل.

ويتطرق حواس إلى الحديث عن حقيقة وجود لعنة الفراعنة، ولماذا يخاف أغلب الناس من تلك اللعنة وكيفية حدوثها.

كما يتحدث عن ذكرياته مع النجم العالمي المصري عمر الشريف وصداقتهم التي استمرت لسنوات، وكيف قضى الزهايمر على عمر الشريف.

ويشير أيضًا إلى صداقته بالدكتور مصطفى الفقي وعلاقتهما القوية، إلى جانب العديد من القضايا والأسرار والكواليس.