اشتباه في ذبحة.. المدير التنفيذي للأهلي يكشف كواليس نقل محمود الخطيب إلى المستشفى

كشف سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، لأول مرة تفاصيل نقل محمود الخطيب، رئيس النادي، إلى المستشفى بسبب اشتباه إصابته بذبحة صدرية. جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها شلبي عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وأوضح شلبي أن الخطيب نُقل إلى المستشفى خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية بعد شعوره بآلام حادة في الصدر، مما أثار اشتباه الأطباء بإصابته بذبحة. وقال: "صدره تألم بشدة، وتم نقله إلى المستشفى حتى استقرت حالته. طلب الأطباء منه البقاء تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة، لكنه رفض بسبب انشغاله بفترة الانتقالات الحاسمة، والتي تتطلب إشرافه الشخصي على عدد كبير من المفاوضات والاجتماعات".

وأضاف المدير التنفيذي للأهلي أن الخطيب كان يُفترض ألا يسافر مع بعثة الفريق إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية، وذلك بسبب إصابته السابقة بفيروس كورونا، والتي تسببت في حدوث أزمة في الرئة. ومع ذلك، أصر مجلس إدارة النادي على سفره نظرًا لأهمية دوره في تلك المباريات المصيرية، فاستجاب الخطيب للسفر رغم ظروفه الصحية.

يذكر أن محمود الخطيب أعلن يوم الجمعة الماضي عن غيابه عن النادي الأهلي لفترة طويلة بسبب رحلة علاجية كان قد أجلها سابقًا.