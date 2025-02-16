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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يجهز حملة إعلانية لـ محمد الشناوي ضمن عقده الجديد

محمد الشناوى
محمد الشناوى
رباب الهواري

أكد الإعلامي أمير هشام أن إدارة النادي الأهلي تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق وقائده، ضمن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن النادي يعمل على تحفيزه بعقد مميز لضمان استمراره.

وأوضح هشام، خلال حديثه في برنامجه “بلس 90” عبر قناة النهار، أن محمود الخطيب، رئيس النادي، اتخذ خطوات فعلية لضمان بقاء الشناوي، حيث تم الاتفاق على تجهيز حملة إعلانية خاصة به، ستتضمن رعاية من عدة شركات، بالإضافة إلى شركة أخرى خارج إطار الرعاية التقليدية للنادي. وأشار إلى أن العقد الجديد سيجعل الشناوي صاحب أعلى راتب في الفريق، متجاوزًا لاعبي الفئة الأولى داخل الأهلي.

وأضاف هشام أن النية داخل القلعة الحمراء كانت تتجه إلى تجديد عقد الشناوي لمدة ثلاث سنوات، لكن حتى الآن لم يتم حسم الأمر رسميًا. ومن المتوقع أن تتضح الصورة بالكامل بعد مباراة الفريق أمام الإسماعيلي، حيث قد يتم الإعلان عن القرار النهائي بشأن توقيع الحارس الدولي على العقد الجديد.

ويُعد محمد الشناوي من الركائز الأساسية في الأهلي، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية، فضلًا عن تألقه مع المنتخب المصري في المحافل الدولية. ويمثل استمراره مع الفريق أهمية كبيرة للجهاز الفني والجماهير، في ظل خبرته الكبيرة ودوره القيادي داخل الملعب.

وتسعى إدارة الأهلي دائمًا للحفاظ على استقرار الفريق، خاصة في ظل العروض المغرية التي تصل للاعبين الأساسيين، وهو ما دفعها لوضع خطة متكاملة لضمان بقاء قائد الفريق. ويأتي ذلك في إطار سياسة النادي في الحفاظ على أبرز نجومه، مع توفير حوافز مالية ومعنوية لهم، لضمان استمرارهم في تقديم أفضل مستوياتهم مع الفريق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشناوي تلقى خلال الفترة الماضية بعض العروض الخارجية، لكن إدارة الأهلي كانت حريصة على الحفاظ عليه، لما يمثله من قيمة فنية كبيرة في مركز حراسة المرمى، إلى جانب دوره القيادي داخل غرفة الملابس.

وينتظر جمهور الأهلي حسم ملف التجديد رسميًا، خاصة أن الشناوي يُعد من أكثر اللاعبين تأثيرًا في الفريق، وتواجده يمنح استقرارًا فنيًا كبيرًا للجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، الذي يعتمد عليه بشكل أساسي في المباريات الكبرى.

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