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عيب عليهم .. تعليق ناري من عصام الحضري بعد تجاهله في حفل استاد الأهلي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عيب عليهم .. تعليق ناري من عصام الحضري بعد تجاهله في حفل استاد الأهلي

عيب عليهم .. تعليق ناري من عصام الحضري بعد تجاهله في حفل الاستاد
عيب عليهم .. تعليق ناري من عصام الحضري بعد تجاهله في حفل الاستاد
علا محمد

وجّه عصام الحضري، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، انتقادات حادة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وذلك بسبب عدم دعوته لحفل الكشف عن التصميم الجديد لاستاد القلعة الحمراء.

وقال الحضري في تصريحات تلفزيونية لقناة "دي إم سي": "النادي الأهلي قدم افتتاحًا أسطوريًا، وهذا ما يتوقعه الجميع من الأهلي. نحن معتادون على أن النادي الأهلي دائمًا ما ينظم احتفالات ضخمة تليق بمكانته".

وأضاف: "هذا الاحتفال لم يأتِ من فراغ، فهناك أشخاص داخل مجلس الإدارة يعملون على أعلى مستوى لضمان أن يظل النادي الأهلي في مكانته الأسطورية. جميعنا نفخر بالإنجازات التي يحققها النادي".

وعن عدم دعوته للحفل، أبدى “الحضري” استياءه قائلًا: "والله العظيم، هذا عيب عليهم.. أنا أتعامل مع هذه الأمور بهدوء، لكنه عيب حقيقي أن يتم استبعادي رغم أنني ساهمت مع النادي الأهلي في تحقيق 26 بطولة".

وتابع: "ربما أكون أخطأت عندما غادرت النادي الأهلي، لكن هناك آخرين أخطأوا أيضًا في حق النادي، بل إن بعضهم أساء إليه. ومع ذلك، هناك من ترك النادي من أجل الاحتراف وعادوا ليكرموهم. هذا عيب بكل معنى الكلمة".

واختتم الحضري حديثه قائلًا: "كنت سعيدًا بمشاهدة الحفل، لكنني شعرت بالحزن لأن هناك من لم يُدعَ رغم عدم تقديمه أي إنجازات للأهلي. أنا لعبت في النادي لمدة 13 عامًا ونصف، بينما هناك من لم يلعبوا سوى 5 سنوات وتمت دعوتهم. حتى أن هناك من لم يحققوا سوى 7 بطولات وتم تكريمهم".

يذكر أن عصام الحضري يعد أحد أبرز حراس المرمى في تاريخ النادي الأهلي ومنتخب مصر، حيث ساهم في تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية خلال مسيرته الكروية.

عصام الحضري محمود الخطيب الأهلي

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