قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة ورياح شديدة.. تحذيرات من حالة الطقس في السعودية
روابط تاريخية عميقة.. وزير الزراعة الإيطالي يشيد بالحضارة المصرية
توفي والدي ولم يصم طوال فترة شبابه فماذا أفعل؟.. دار الإفتاء توضح
جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس .. قرارات عاجلة الآن
الأهلي يسعى لاستعارة محمد عبد المنعم للمشاركة بمونديال الأندية
مطالبات بعزل الرئيس الأرجنتيني بعد خسائر فادحة تقدر بـ 4 مليارات دولار في 5 ساعات
5 ملايين و400 ألف جنيه فى منزله.. أحمد أبو زيد من يوتيوبر شهير إلى متهم |تفاصيل
بلوجر شهير .. حنان ترك تظهر مع شاب في أحدث ظهور لها
أستاذ علوم سياسية: مصر جسدت رؤية حقيقية للقضية الفلسطينية وأصبحت لغة حديث العالم أجمع|فيديو
لطلاب الثانوية العامة 2025| رابط النماذج الاسترشادية على موقع وزارة التربية والتعليم
كواليس «محادثات السعودية» لإنهاء الأزمة الأوكرانية
حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد إلى الجمعة.. تفاصيل كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"ارفعوا أيديكم عن غزة".. مظاهرة ضخمة في لندن دعماً للفلسطينيين ورفضا لترامب

مظاهرة ضخمة في لندن دعماً للفلسطينيين
مظاهرة ضخمة في لندن دعماً للفلسطينيين
محمد القاضي

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”، فيديو يرصد مظاهرة ضخمة في لندن دعماً للفلسطينيين ورفضا لخطة ترامب.

وأوضحت أنه تجمّع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وسط لندن، في مظاهرة وُصفت بأنها الأكبر في العاصمة البريطانية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.


بعد انطلاقهم في مسيرة عبر وايت هول، وصل المحتجون إلى السفارة الأمريكية فترة الظهيرة، حيث أُلقيت خطابات من قبل منظمي التظاهرة وعدد من الشخصيات الداعمة للفلسطينيين.


ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولوّحوا بلافتات حملت شعارات مثل: "ارفعوا أيديكم عن غزة"، و"توقف عن تسليح إسرائيل يا ستارمر"، و "تصَدّوا لترامب".


وفي مشهد لافت، ظهر أحد المشاركين مرتديًا قناعا ولباسا على هيئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاملاً في يده مجموعة من الأوراق النقدية، بينما أمسك باليد الأخرى زجاجة مكتوب عليها "مطهر عرقي"، في إشارة رمزية إلى سياسات الإدارة الأمريكية تجاه الصراع. 

ترامب غزة لندن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط امطار

أمطار 48 ساعة | بيان مهم من الأرصاد

الخطيب رئيس الأهلي

اشتباه في ذبحة صدرية .. الأهلي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

سمير فرج

سمير فرج: الرئيس السيسي رفض عرضا أمريكيا بتولي مصر إدارة غزة مقابل 3 مليارات دولار

هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله

هانى رمزي يحتفل بخطوبة نجله على فتاة من خارج الوسط الفنى .. صور

عصام الحضري

يشارك في المراهنات .. الحضري يعلن مفاجأة مدوية بشأن نجم الزمالك

زلزال

زلزال عنيف يضرب وسط إثيوبيا.. أستاذ استشعار عن بعد: تواتر هذه الأحداث تثير القلق.. فيديو

الرضاعة

علم الزوجان بأنهما أخوة في الرضاع بعد 15 سنة زواج.. اعرف حكم الشرع

ضحايا تسريب الغاز في المنوفية

تركا طفلين .. قرية بالمنوفية تودع منجدا وزوجته توفيا نتيجة تسريب غاز

ترشيحاتنا

بتخفيضات 30%.. خريطة معارض أهلا رمضان 2025 بجميع المحافظات

بتخفيضات 30%.. خريطة معارض أهلا رمضان 2025 بجميع المحافظات

الدوري المصري

خطاب من فيفا لإنهاء الدوري المصري قبل موعده.. ما حقيقة الأمر؟

الباحث المساعد الدكتور ماهر القاضي

مصري ضمن أكثر 10 قادة تأثيراً لعام 2025.. من هو ؟

بالصور

4 أنواع مختلفة .. أسرع طريقة لعمل المخللات قبل استقبال شهر رمضان

المخللات
المخللات
المخللات

طريقة عمل كريب الشوكولاتة بخطوات بسيطة

كريب
كريب
كريب

طريقة عمل كباب الحلة بوصفة مميزة

كباب الحلة
كباب الحلة
كباب الحلة

مش ذبحة صدرية.. معلومات لا تعرفها عن مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمود الخطيب

فيديو

خناقة فرح الشرقية

المعازيم كسّروا القاعة .. خناقة فرح الشرقية تنهي فرحة عروسين |فيديوجراف

حنان ترك

بلوجر شهير .. حنان ترك تظهر مع شاب في أحدث ظهور لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد