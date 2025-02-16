"ارفعوا أيديكم عن غزة".. مظاهرة ضخمة في لندن دعماً للفلسطينيين ورفضا لترامب

عرضت فضائية “يورونيوز عربي”، فيديو يرصد مظاهرة ضخمة في لندن دعماً للفلسطينيين ورفضا لخطة ترامب.

وأوضحت أنه تجمّع آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين وسط لندن، في مظاهرة وُصفت بأنها الأكبر في العاصمة البريطانية منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.



بعد انطلاقهم في مسيرة عبر وايت هول، وصل المحتجون إلى السفارة الأمريكية فترة الظهيرة، حيث أُلقيت خطابات من قبل منظمي التظاهرة وعدد من الشخصيات الداعمة للفلسطينيين.



ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولوّحوا بلافتات حملت شعارات مثل: "ارفعوا أيديكم عن غزة"، و"توقف عن تسليح إسرائيل يا ستارمر"، و "تصَدّوا لترامب".



وفي مشهد لافت، ظهر أحد المشاركين مرتديًا قناعا ولباسا على هيئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حاملاً في يده مجموعة من الأوراق النقدية، بينما أمسك باليد الأخرى زجاجة مكتوب عليها "مطهر عرقي"، في إشارة رمزية إلى سياسات الإدارة الأمريكية تجاه الصراع.