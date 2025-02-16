الأهلي يسعى لاستعارة محمد عبد المنعم للمشاركة بمونديال الأندية

تحدث الإعلامي الرياضي أمير هشام، عن رغبة النادي الأهلي، في استعادة محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي.

وقال أمير هشام في تصريحات تلفزيونية: “الأهلي يرغب في تدعيم صفوفه بشكل قوي خلال مونديال الأندية، وستجرى محاولات مكثفة لاستعارة عبدالمنعم بعد نهاية الموسم خلال مدة البطولة”.

وتابع: “حتى الان لا توجد تحركات رسمية والأهلي يرغب في تدعيم صفوفه بكل المراكز بقوة”.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة 32 نادياً لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 25 يونيو إلى 13 يوليو المقبل ويشارك فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

يواجه الأهلي ببطولة الدوري نظيره الإسماعيلي، اليوم الأحد 16 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 7 مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة في الدوري

تذاع مباراة الأهلي القادمة في الدوري بعد الفوز على غزل المحلة أمام الإسماعيلي عبر قناة "أون تايم سبورتس".