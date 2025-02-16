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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب كرة الصالات النسائية يدخل معسكرا مغلقا استعدادا لأمم إفريقيا

كرة الصالات النسائية
كرة الصالات النسائية
كريم عاطف

أعلن الجهاز الفنى لمنتخب كرة الصالات النسائية بقيادة نادررشاد، عن موعد إقامة المعسكر المغلق للفريق لمدة ثلاثة أيام، ليكون بداية من يوم 22 مارس المقبل.

وأوضح الجهاز الفنى لمنتخب كرة الصالات النسائية، أن المعسكر المغلق يهدف لمتابعة حالة اللاعبات الفنية والبدنية وذلك في إطار الاستعداد لنهائيات كأس الأمم الأفريقية للكرة النسائية للصالات.

وتقام بطولة أمم إفريقيا لكرة الصالات النسائية في نسختها الأولى، في المغرب خلال الفترة من 22 إلى 30 ابريل المقبل.

وتشارك 9 منتخبات بطولة أمم إفريقيا لكرة الصالات النسائية، هى مصر - المغرب - أنجولا - الكاميرون - غينيا - مدغشقر - ناميبيا- السنغال - تنزانيا يصعد منهم فريقان فقط لنهائيات كأس العالم.

كرة الصالات نادر رشاد كأس الأمم الأفريقية منتخب كرة الصالات النسائية كرة الصالات النسائية أمم الأفريقية

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